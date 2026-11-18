Recife vai receber a partir de sexta-feira (20) um dos maiores festivais de filmes de animação da América Latina: o Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que está na 16ª edição. A programação segue até o dia 29 de novembro

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Entre as novidades da edição deste ano está a Sessão Petrobrás Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que reúne dez produções de diferentes países.

O Brasil será representado pelo longa O Filho da Puta, de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite. A obra conta a história de Ismael, filho da dona de um bordel em uma pequena vila no interior de Minas Gerais. Cansado daquela realidade, ele deixa a cidade junto a seu cachorro Bacalhau e vive encontros inesperados.

, sala icônica da cidade, com o filme Jim Queen, animação francesa apresentada no Festival de Cannes, com a presença do diretor Marco Nguyen. A exibição está programada para as 18h de sexta-feira (20).

O longa mostra um influenciador gay que vê a vida desmoronar quando um vírus transforma os homens gays de Paris em heterossexuais. Uma sátira sobre a identidade, fala e cultura queer.

Os filmes vencedores vão receber uma premiação total de R$ 32 mil, distribuídos nas categorias de Melhor Longa-Metragem, Melhor Curta-Metragem, Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Infantil.

Há ainda o Troféu Petrobras Escolha do Público, definido por votação popular, e troféus Animage, dedicados às categorias de melhor estudantil, direção, roteiro, direção de arte, técnica de animação e som.

Mostra Africana

O Animage também terá 14 mostras especiais de curtas com obras contemporâneas e clássicos da animação.

No dia 20, Dia da Consciência Negra, o festival exibirá a Mostra Africana de Curtas. Com curadoria de Kalor Pacheco, a mostra tem oito produções de países africanos ou realizadas por artistas africanos em diáspora.

"Em 2026, a Mostra Africana continua com a essência de descortinar produções fora do eixo na própria África, mas também desponta obras que ganham o mercado internacional extrapolando as fronteiras do continente-mãe, em diáspora, reunindo assim animadores em início de carreira e também profissionais experientes e que já são referências mundiais quando o assunto é animação", explica Kalor Pacheco.

Haverá ainda a exibição de cinco longas especiais, incluindo Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Brenda Lígia e Edu Felistoque; Persépolis, de Marjane Satrapi, e As Aventuras do Príncipe Achmed, de Lotte Reiniger e Carl Koch, que completa 100 anos em 2026.