Em 2026, a virada do ano do Rio de Janeiro vai começar no Natal. A temporada de celebração do réveillon terá início em 23 de dezembro e segue com atrações até 3 de janeiro de 2027.

A expectativa é que meio milhão de pessoas assistam ao espetáculo.

Nos outros dois palcos haverá shows de Monobloco e Orquestra Petrobras Sinfônica, Gilsons, BK, Yan, escola de samba Beija-Flor, e atrações da música gospel.

Em relação a queima de fogos, 19 balsas ao longo da orla levam um show pirotécnico aos céus da cidade.

No ano passado, a festa da virada em Copacabana reuniu 2,6 milhões de pessoas, superando o número da passagem para 2025.

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