O Brasil está entre os três principais mercados emissores de turistas para os Estados Unidos que registraram crescimento em 2026. Entre janeiro e setembro, as chegadas de brasileiros ao país aumentaram 2% em comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados apresentados pela Brand USA, organização oficial de promoção turística dos Estados Unidos.

No grupo dos 12 maiores mercados emissores, apenas Brasil, Colômbia e Japão apresentaram resultados positivos. A Colômbia liderou o crescimento, com alta de 14%, seguida pelo Brasil, com 2%, e pelo Japão, com 1%.

O desempenho brasileiro acompanha uma tendência regional. A América do Sul foi a única região do mundo a registrar aumento nas viagens aos Estados Unidos, com crescimento de 4%. No conjunto dos 20 principais mercados emissores, responsáveis por 75% dos visitantes internacionais, houve uma queda de aproximadamente 5%.

Entre janeiro e setembro, os Estados Unidos receberam 24,1 milhões de visitantes de mercados internacionais de longa distância, uma redução de 6% em relação ao ano anterior.

A Brand USA também revisou suas projeções e passou a estimar que 2026 terminará com resultados ligeiramente inferiores aos de 2025. Para 2027, a expectativa é de retomada do crescimento, com previsão de que o país alcance um novo recorde de visitantes internacionais até 2030.

Os dados foram apresentados durante a reunião anual do conselho de administração da organização, realizada em 10 de novembro. O levantamento de intenção de viagens é feito mensalmente com cerca de 11 mil pessoas em 11 mercados internacionais.