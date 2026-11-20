A estátua de Zumbi dos Palmares, instalada no centro da cidade do Rio de Janeiro, completa 40 anos em 2026. A data é celebrada com lavagem do monumento, roda de capoeira e reflexões sobre as desigualdades que afetam principalmente a população negra brasileira, neste Dia da Consciência Negra (20).

A estátua de Zumbi foi uma das primeiras a fazer referência à luta pela igualdade racial no país. O projeto, de sete metros de altura, é do renomado arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, e inclui uma base de mármore que remete às pirâmides do Egito.

Como não há imagem conhecida do líder do Quilombo dos Palmares, a peça de bronze reproduz uma máscara do século XII, de um antigo rei do Benim.