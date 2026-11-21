A tradicional roda de conversa vespertina da televisão brasileira conquistou a premiação nas categorias de Melhor Programa de Entrevista - láurea já obtida em 2024 e 2025 - e Melhor Programa Diário. Já a anfitriã foi eleita como Melhor Apresentadora.



Com votação aberta ao público até 15 de novembro, a 17ª edição do Melhores do Ano NaTelinha reconheceu os talentos e as produções que brilharam nas telas em 2026. Referência no mercado, o prêmio tem a participação de milhões de votantes e envolve profissionais de todas as plataformas.



A diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, destaca a vitória.

"Ficamos muito felizes com o fato do Sem Censura ser novamente vencedor do prêmio NaTelinha. Prova que o programa conquistou o público e também a relevância da comunicação pública para pautar temas de interesse da sociedade com leveza ao mesmo tempo que mantém a seriedade."

O Prêmio Melhores do Ano NaTelinha conta com 21 categorias e seis indicados cada, que abrangem os mais diversos segmentos do universo audiovisual. Neste ano, a iniciativa ofereceu dois troféus distintos: um decidido pelo voto popular e outro pelo júri especializado de notáveis do entretenimento.



Clássico da televisão brasileira, o programa Sem Censura reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil sob o comando de Cissa Guimarães. A atração é exibida pela emissora pública ao vivo, das 16h às 18h, de terça a quinta. A produção tem edições especiais todas as segundas e sextas, no mesmo horário. Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.



A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da TV Brasil completou quatro décadas no ar.



Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por três vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas nos anos de 2024, 2025 e 2026. Também em 2026, foi escolhido como Melhor Programa Diário e Cissa Guimarães, como Melhor Apresentadora.



A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.





Serviço

Sem Censura Segunda a sexta, às 16h, na



Sem Censura (reprise) Segunda a sexta, à meia-noite, na



Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ