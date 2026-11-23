A literatura e a cultura afro-latino-americana vão tomar conta do Centro Histórico de João Pessoa nos dias 26, 27 e 28 de novembro. O Festival Internacional Literário da Paraíba, o FliParaíba, está na terceira edição e conta com programação gratuita.

A programação também inclui mesas literárias, oficinas, shows e apresentações da cultura popular.

O secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Pedro Santos, disse que o evento assume a dimensão de um festival internacional e cada vez mais plural, mais democrático, mais contemporâneo, assumindo debates, temas e conceitos que estão na ordem do dia dos grandes debates, não só no Brasil, mas no mundo.

Entre os convidados do festival estão autores brasileiros como Socorro Acioli, Anelis Assumpção, Maria Valéria Rezende, Adriana Falcão, Cidinha da Silva e Paulo Lins. A presença internacional também é destaque do evento: entre os autores estrangeiros estão o cubano Leonardo Padura, a cabo-verdiana Dina Salústio e o português Leonel Vieira.