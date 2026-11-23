A cerimônia de premiação ocorrerá em 9 de dezembro, às 19h, no Teatro YouTube, localizado na capital paulista. A entrada é gratuita e com inscrição prévia.

Idealizada pelo escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues,

, pelo Grupo Infinito Particular e pela Editora Kacimbo, respectivamente. A publicação internacional, novidade desta terceira edição, busca ampliar a circulação da literatura brasileira contemporânea em diferentes territórios de língua portuguesa.

É muito bom ver o Prêmio Caminhos se firmando para levar nossa literatura a três continentes, de forma democrática, imparcial e até transgressora em relação ao sistema literário, comemorou Rodrigues.

. Apostamos em autores inéditos, desconhecidos, sem apadrinhamentos [nem] criados por performances e likes de redes sociais, mas selecionados unicamente por aquilo que se espera da grande literatura: uma boa história bem narrada, mencionou.

Nas edições anteriores, foram premiadas Izabella Cristo, com a obra Mãezinha, e Paula Novais, com Gaiolas de concreto armado, ambas publicadas pela Editora Dublinense.

Ninguém mata o soberano

O romance vencedor deste ano acompanha a chegada de um jovem a uma pequena cidade para o funeral de seu avô, um pintor que teve a vida marcada pelo assassinato de dois homens.

Segundo o autor, a história nasceu do desejo de olhar para as origens, a memória e para o que se herda dos familiares. É sobre a tentativa de encarar as contradições da natureza humana, disse Túlio Pires Bragança.

Ele decidiu se dedicar à escrita do romance logo após enfrentar uma dificuldade profissional, quando foi demitido do trabalho no início deste ano.

Foi uma maneira de atravessar dias de tantas incertezas sem perder a cabeça. Sobrava tempo, mas não faltavam inseguranças. Por isso, é especialmente emocionante saber que Ninguém mata o soberano será publicado, disse.

Responsáveis pela seleção final do prêmio, Luci Collin e Christiano Aguiar avaliaram 20 obras finalistas.

. O domínio rítmico da linguagem, com frases ágeis, eleva cada diálogo aparentemente simples a uma reflexão sobre o tempo, os afetos, as interações familiares, as convenções, avaliou Luci Collin.

Ela acrescenta que esta é uma obra envolvente e com grande força emocional. Equilibrando qualidade estilística, precisão estética e aguda observação social, confirma o vigor da nova ficção brasileira, destacou.

Para 2027, a organização do Prêmio Caminhos de Literatura já confirmou a renovação da parceria com a Dublinense, a Infinito Particular e a Kacimbo.