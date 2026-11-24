De acordo com o MAR, a exposição revela a diversidade de olhares, experiências e expressões artísticas da América Latina e do Caribe.Entre os artistas que têm obras expostas estão Victor Brecheret (Brasil), Olga de Amaral (Colômbia), Benito Quinquela Martín (Argentina), Diego Rivera (México) e Fernando de Szyszlo (Peru).
Também estão presentes peças de uma geração de artistas mais recentes, como Kika Carvalho (Brasil), Ad Minoliti (Argentina), Rember Yahuarcani (Peru), Claudia Casarino (Paraguai) e Sheena Rose (Barbados).
Segundo ele, cultura faz parte do desenvolvimento e tem que ser democratizada.
É uma arte que unifica, que mostra a diversidade e é uma arte que mostra como nós queremos tratar o desenvolvimento, disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, durante visita à exposição nessa segunda-feira (23).
Ao mesmo tempo, explicou o economista que foi presidente do Banco Central do Brasil de 2016 a 2019, a cultura também é uma indústria, a indústria criativa, e, portanto, gera também emprego. Um banco de desenvolvimento incentiva a indústria criativa, incentiva a cultura como marco fundamental do desenvolvimento.
O desenvolvimento claro que é investimento, infraestrutura, em habitação, em saneamento. Desenvolvimento também é cuidar dos mais vulneráveis. Desenvolvimento também é instigar, incentivar a cultura do país e da região. A cultura faz parte do que todos nós somos, afirmou Goldfajn.
O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, na zona portuária, da cidade do Rio de Janeiro. Às terças-feiras, a entrada é gratuita.