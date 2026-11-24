O Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro, apresenta a exposição Pluralidades Insulares, com 115 obras de artistas de 28 países da América Latina e Caribe. A coleção, que inclui peças diversas, como pinturas, gravuras, fotografias e esculturas, é parte do acervo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

De acordo com o MAR, a exposição revela a diversidade de olhares, experiências e expressões artísticas da América Latina e do Caribe.

Também estão presentes peças de uma geração de artistas mais recentes, como Kika Carvalho (Brasil), Ad Minoliti (Argentina), Rember Yahuarcani (Peru), Claudia Casarino (Paraguai) e Sheena Rose (Barbados).

É uma arte que unifica, que mostra a diversidade e é uma arte que mostra como nós queremos tratar o desenvolvimento, disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, durante visita à exposição nessa segunda-feira (23).

O desenvolvimento claro que é investimento, infraestrutura, em habitação, em saneamento. Desenvolvimento também é cuidar dos mais vulneráveis. Desenvolvimento também é instigar, incentivar a cultura do país e da região. A cultura faz parte do que todos nós somos, afirmou Goldfajn.

O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, na zona portuária, da cidade do Rio de Janeiro. Às terças-feiras, a entrada é gratuita.