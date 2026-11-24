As sessões serão realizadas no Cinema na Praça. A programação reúne produções brasileiras e internacionais, documentários, animações, cinema independente e trabalhos de estudantes, em uma iniciativa que destaca o papel dos festivais na democratização do acesso à cultura e na circulação do audiovisual.

Em municípios fora dos grandes centros de exibição, os festivais representam uma oportunidade de contato com filmes que, muitas vezes, não encontram espaço nas salas comerciais. Além de aproximar o público de diferentes cinematografias, a itinerância permite que produções independentes conquistem novas janelas de exibição, ampliem sua audiência e encontrem caminhos para circular por outras cidades e mostras.

Para Anna Karina de Carvalho, diretora-geral e curadora do BIFF, levar o festival a diferentes territórios significa ampliar as possibilidades de encontro entre as obras e os espectadores. A proposta é fazer com que o acesso à diversidade cinematográfica não fique restrito aos grandes centros urbanos.

Um festival precisa ir além de uma programação de filmes. Ele deve criar encontros, provocar reflexões e abrir caminhos para que obras e realizadores cheguem a públicos que muitas vezes não têm acesso a essa diversidade cinematográfica. A itinerância permite justamente isso: levar o cinema a novos territórios, valorizar a produção independente e transformar cada cidade em parte ativa dessa experiência cultural, afirma.

Os festivais também cumprem uma função importante na cadeia audiovisual. Para realizadores independentes, a exibição em mostras e eventos pode representar uma das primeiras oportunidades de apresentar um filme ao público, estabelecer contatos profissionais e ampliar as possibilidades de distribuição.

A circulação por diferentes territórios contribui ainda para a formação de espectadores e para a descoberta de novos realizadores.

Entre os títulos selecionados estão Espelho (2026), de Aliya Fernandes, sobre a relação de uma adolescente com a própria imagem e a alimentação; Brasil com Z ou com S? (2026), de Cecília Souza e Maria Eduarda Almeida, que propõe uma reflexão sobre a identidade brasileira; e Vende-se carne (2026), de Isaque Ferreira, narrativa de suspense sobre o desaparecimento de uma jovem.

A seleção inclui ainda Deus, o Diabo e o Viajante, de Gabriel Figueiredo; Barraca do Beijo, de Mariana da Cunha; e Abominação, de Kristine Brasil Tedeschi. Os filmes abordam temas como identidade, relações afetivas, juventude, conflitos pessoais e imaginação.

Documentário sobre o oceano tem estréia mundial em Paraty

Outro destaque é EUceano Austrália, documentário dirigido por Rodrigo Thomé e Rodrigo Cebrian, que será exibido no sábado (28), às 19h, com debate após a sessão e participação de Rodrigo Thomé.

A obra acompanha uma viagem de mais de 3 mil quilômetros pela Austrália, país cercado pelo mar e conhecido pela biodiversidade marinha. O percurso começa em Bells Beach, tradicional cenário do surfe mundial, e segue até a Grande Barreira de Corais.

Diretor, roteirista e fotógrafo, Rodrigo Thomé desenvolve desde 2021, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o movimento EUceano, voltado a inspirar pessoas de diferentes áreas e realidades a conhecer e compreender sua relação com o oceano.

A proposta é construir, ao longo desse período, um retrato da relação da sociedade com o mar.

O projeto começou junto com a Década do Oceano, uma iniciativa da ONU capitaneada pela Unesco. Resolvemos fazer, nesses dez anos, um retrato da nossa relação com o mar. Uma fotografia de como a gente pode vir a se relacionar com o oceano através das inspirações que fomos conhecendo durante essa caminhada, explica Thomé.

A série tem por objetivo fazer com que as pessoas olhem para o mar de uma maneira diferente. Ela busca histórias de lugares, pessoas, animais e relações que inspirem os outros a olhar para o oceano com mais carinho, entender a nossa dependência e como estamos sempre conectados a ele, diz.

Para Thomé, independentemente do lugar onde as pessoas vivem ou de suas atividades, a relação com o oceano está presente no cotidiano. O documentário procura transmitir essa conexão por meio das experiências e emoções vividas durante a viagem.

Eu digo que a gente funciona como se fosse um transporte. A gente é um navio, uma cápsula que transporta emoção para a audiência, afirma.

Itinerância movimenta cultura e economia local

Além da circulação de filmes, a chegada de festivais a cidades como Paraty pode contribuir para movimentar a economia local e ampliar a oferta de atividades culturais. A presença de realizadores, equipes de produção e espectadores cria oportunidades para diferentes setores, como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

A diretora executiva do BIFF, Natasha Prado, destaca que a itinerância exige uma estrutura de organização e articulação para levar a programação a diferentes localidades. Segundo ela, o trabalho envolve fazer com que os filmes encontrem espaços de exibição e que as comunidades tenham acesso às atividades.

Quando um festival chega a uma cidade, ele movimenta muito mais do que a programação cinematográfica. Gera oportunidades para o comércio, para os serviços, para o turismo e para os profissionais da cultura. Ao mesmo tempo, oferece à população acesso a filmes, debates e experiências que ampliam o repertório cultural. Nosso objetivo é fazer com que o BIFF deixe um legado em cada lugar por onde passa, fortalecendo a relação entre audiovisual, economia criativa e desenvolvimento local, afirma.

A passagem por Paraty reúne, assim, diferentes dimensões da atividade cultural: a formação de público, a valorização da produção independente, a oportunidade para novos realizadores e o intercâmbio entre cinema e comunidade. Ao percorrer cidades fora dos principais circuitos de exibição, o BIFF Itinerante reforça o papel dos festivais como espaços de circulação e acesso à diversidade audiovisual.

Programação

Local de todas as sessões: Cinema na Praça Paraty (RJ).

19h Por que você não chora?, de Cibele Amaral.

Após a sessão, debate com a produtora Anna Karina de Carvalho.

17h Nayola: Em Busca de Minha Ancestralidade, animação dirigida por José Miguel Ribeiro.

19h Fanon, de Jean-Claude Barny, sobre a trajetória do psiquiatra e pensador Frantz Fanon no contexto da luta anticolonial na Argélia.

17h A Pequena Frida, animação de André Kadi e Karine Vézina sobre a infância da artista mexicana Frida Kahlo.

18h30 Mostra Firjan Cine Sesi.

19h EUceano Austrália, de Rodrigo Thomé e Rodrigo Cebrian, seguido de debate com Rodrigo Thomé.