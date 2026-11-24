Esse cenário foi um dos temas debatidos durante o Animage Conecta, um encontro para aproximar profissionais da área do cinema de animação e que faz parte da programação da 16ª edição do Festival Animage, que acontece até o dia 29 de novembro, em Recife (PE).

A coordenadora de programação e distribuição da Lança Filmes, Gabrielle Gazapina, afirma que um dos obstáculos é a quantidade insuficiente e a má distribuição de salas de cinema no Brasil.

Atualmente, mais da metade (52%) das salas de cinema no país ficam na região sudeste. E quatro em cada dez brasileiros vivem em cidades que não possuem uma única sala de cinema.

Competição com animações estrangeiras

Para a gerente de distribuição e vendas internacionais da Pinguim Content, Amanda Kadobayashi, há interesse do brasileiro por obras de animação, tanto infantis como para as para público adulto, mas muitos nem ficam sabendo da existência dos filmes brasileiros.

O filme Divertidamente 2, por exemplo, lançado em 2024, levou quase 22,5 milhões de espectadores aos cinemas. No mesmo ano, Moana 2 também chegou a mais de 9 milhões de espectadores.

Isso acontece porque esses filmes já são conhecidos e também porque há um investimento milionário na divulgação dos filmes, com muito marketing, explica Amanda.

Os filmes brasileiros não conseguem competir com o volume de divulgação e isso tem impacto na escolha do horário que as salas de cinema destinam ao filme nacional, por exemplo, que são horários ruins, no início da tarde. E aí, o público, mesmo que queira assistir, não consegue, explica.

Por isso, Amanda avalia que uma das formas de ajudar os filmes brasileiros, não só de animação, a chegarem a mais pessoas, são os editais de distribuição.

Da mesma maneira que temos mecanismos de fomento para produção, já houve épocas em que haviam editais de distribuição para investir especificamente no marketing, na construção de cópias, para pagar mídia. Isso ajudaria os filmes brasileiros a competirem com obras de grandes estúdios estrangeiros, analisa.

Formação de público

Outro ponto levantado pelas debatedoras foi a formação de público. Muitos filmes investem em exibições de impacto, que é quando o filme é exibido em espaços extra-salas, como escolas, universidades, cineclubes e centros culturais.

Esse tipo de exibição é também uma forma de divulgar a obra. Mas a Ancine não computa essas exibições, o que acaba não dando a dimensão real do quanto o filme de fato chegou ao público brasileiro.

A obra, dirigida por Célia Catunda, é baseada no livro Nihonjin, de Oscar Nakasato, e conta a história de Noboru, um menino de 10 anos descendente de imigrantes japoneses que entrevista o avô Hideo para um trabalho escolar. Em meio às perguntas, ele descobre a existência de um tio desconhecido.

Em países como a França, as pessoas se relacionam de forma afetiva com os cinemas de bairro. Aqui faltam salas e elas estão concentradas. Além disso, as escolas não incentivam o consumo de obras audiovisuais, completa.

*A repórter viajou a convite do Festival Animage