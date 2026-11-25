Lucas Rangel e Sabrina Gomes Rangel começaram a história juntos em 2019, enfrentaram dificuldades financeiras e barreiras com o idioma e transformaram a parceria pessoal em uma carreira acompanhada por milhões de pessoas nas redes sociais.

A história de Lucas Rangel, conhecido nas redes sociais como Rangelzinho, e Sabrina Gomes Rangel começou em janeiro de 2019, nos Estados Unidos. O que inicialmente era um relacionamento entre dois jovens que se conheceram durante o high school se transformou em uma trajetória de vida e carreira construída em conjunto.



Apenas quatro meses depois de se conhecerem, em maio de 2019, os dois decidiram se casar. Na época, ambos tinham apenas 18 anos e já enfrentavam os desafios de construir uma vida juntos em outro país.



Sabrina nasceu nos Estados Unidos, mas viveu no Brasil dos 2 aos 17 anos. Aos 17, decidiu retornar sozinha ao território americano para concluir os estudos e aprender inglês. Foi durante essa fase que conheceu Lucas.



O início da vida a dois exigiu adaptação e determinação. Entre as principais dificuldades enfrentadas pelo casal estavam a falta de recursos financeiros e, no caso de Sabrina, a barreira do idioma, já que precisava desenvolver o inglês para estudar e se adaptar à rotina nos Estados Unidos.



A trajetória de Lucas também foi marcada pelos desafios da imigração. Na época, ele vivia no país sem documentação e, segundo o relato do casal, obteve o Green Card por meio do casamento com Sabrina.



Uma história construída entre diferentes países

Ao longo dos anos, Lucas e Sabrina passaram por diferentes mudanças. O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia, acompanhando a carreira militar de Lucas na Marinha dos Estados Unidos.

A experiência profissional também levou os dois à Espanha, onde moraram durante aproximadamente dois anos. Atualmente, estão novamente na Flórida, dando continuidade aos projetos pessoais e profissionais.



As mudanças de endereço acompanharam diferentes fases da vida do casal, que precisou conciliar adaptação a novos lugares, trabalho, estudos e construção de uma família.



Da parceria pessoal à carreira na internet

A vida cotidiana dos dois acabou se transformando em conteúdo para as redes sociais. As brincadeiras, trollagens e reações espontâneas de Sabrina diante das câmeras ajudaram a conquistar uma audiência expressiva.

Inicialmente tímida e pouco interessada em aparecer nos vídeos, Sabrina acabou se tornando uma das protagonistas dos conteúdos produzidos por Lucas. A dinâmica entre os dois chamou a atenção do público e contribuiu para a viralização das publicações.



Com o crescimento da audiência, ambos passaram a desenvolver suas próprias comunidades digitais, além de investir em transmissões ao vivo e novos formatos de conteúdo.



Hoje, Lucas e Sabrina acumulam milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.



A maior conquista: construir uma carreira juntos

Ao olhar para a trajetória percorrida desde 2019, o casal destaca a consolidação de uma carreira em conjunto como sua maior conquista.

Mais do que o alcance nas redes sociais, a construção de um projeto profissional compartilhado representa o resultado de anos de parceria, decisões e desafios enfrentados desde muito jovens.



De um relacionamento iniciado durante o ensino médio americano a uma carreira digital acompanhada por milhões de pessoas, Lucas Rangel e Sabrina Gomes Rangel transformaram a própria história em parte do conteúdo que compartilham com o público.



Presença nas redes sociais

Lucas Rangel – Rangelzinho:TikTok: @ranngelzinInstagram: @ranngelzinFacebook: RangelzinhoYouTube: Rangelzinho

Sabrina Gomes Rangel:

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Hoje, Lucas e Sabrina acumulam milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. - Arquivo Pessoal 2/9

Casal se conheceu no high school e se casou aos 18 anos - Arquivo Pessoal 3/9

O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia. - Arquivo Pessoal 4/9

Atualmente, Rangelzinho reúne mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok, aproximadamente 575 mil no Instagram, 175 mil no Facebook e 584 mil inscritos no YouTube, conforme os números informados. - Arquivo Pessoal 5/9

Faltando apenas alguns meses para o encerramento de seu contrato, ele decidiu deixar o serviço militar em 2025 por razões médicas. - Arquivo Pessoal 6/9

Em 2020, Lucas ingressou na Marinha dos Estados Unidos, depois de cumprir uma série de etapas exigidas pelo processo de recrutamento. - Arquivo Pessoal 7/9

Casal Lucas Rangel e Sabrina Gomes Rangel - Uma história construída em diferentes lugares - Arquivo Pessoal 8/9

Lucas Rangel e Sabrina Gomes Rangel - construindo uma historia de amor, parceria e momentos. - Arquivo Pessoal 9/9

Sabrina Gomes Rangel e Lucas Rangel - Compartilhando a vida - Arquivo Pessoal Anterior Próximo

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