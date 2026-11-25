A história de Lucas Rangel, conhecido nas redes sociais como Rangelzinho, e Sabrina Gomes Rangel começou em janeiro de 2019, nos Estados Unidos. O que inicialmente era um relacionamento entre dois jovens que se conheceram durante o high school se transformou em uma trajetória de vida e carreira construída em conjunto.
Apenas quatro meses depois de se conhecerem, em maio de 2019, os dois decidiram se casar. Na época, ambos tinham apenas 18 anos e já enfrentavam os desafios de construir uma vida juntos em outro país.
Sabrina nasceu nos Estados Unidos, mas viveu no Brasil dos 2 aos 17 anos. Aos 17, decidiu retornar sozinha ao território americano para concluir os estudos e aprender inglês. Foi durante essa fase que conheceu Lucas.
O início da vida a dois exigiu adaptação e determinação. Entre as principais dificuldades enfrentadas pelo casal estavam a falta de recursos financeiros e, no caso de Sabrina, a barreira do idioma, já que precisava desenvolver o inglês para estudar e se adaptar à rotina nos Estados Unidos.
A trajetória de Lucas também foi marcada pelos desafios da imigração. Na época, ele vivia no país sem documentação e, segundo o relato do casal, obteve o Green Card por meio do casamento com Sabrina.
Uma história construída entre diferentes países
Ao longo dos anos, Lucas e Sabrina passaram por diferentes mudanças. O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia, acompanhando a carreira militar de Lucas na Marinha dos Estados Unidos.
A experiência profissional também levou os dois à Espanha, onde moraram durante aproximadamente dois anos. Atualmente, estão novamente na Flórida, dando continuidade aos projetos pessoais e profissionais.
As mudanças de endereço acompanharam diferentes fases da vida do casal, que precisou conciliar adaptação a novos lugares, trabalho, estudos e construção de uma família.
Da parceria pessoal à carreira na internet
A vida cotidiana dos dois acabou se transformando em conteúdo para as redes sociais. As brincadeiras, trollagens e reações espontâneas de Sabrina diante das câmeras ajudaram a conquistar uma audiência expressiva.
Inicialmente tímida e pouco interessada em aparecer nos vídeos, Sabrina acabou se tornando uma das protagonistas dos conteúdos produzidos por Lucas. A dinâmica entre os dois chamou a atenção do público e contribuiu para a viralização das publicações.
Com o crescimento da audiência, ambos passaram a desenvolver suas próprias comunidades digitais, além de investir em transmissões ao vivo e novos formatos de conteúdo.
Hoje, Lucas e Sabrina acumulam milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.
A maior conquista: construir uma carreira juntos
Ao olhar para a trajetória percorrida desde 2019, o casal destaca a consolidação de uma carreira em conjunto como sua maior conquista.
Mais do que o alcance nas redes sociais, a construção de um projeto profissional compartilhado representa o resultado de anos de parceria, decisões e desafios enfrentados desde muito jovens.
De um relacionamento iniciado durante o ensino médio americano a uma carreira digital acompanhada por milhões de pessoas, Lucas Rangel e Sabrina Gomes Rangel transformaram a própria história em parte do conteúdo que compartilham com o público.
Presença nas redes sociais
Lucas Rangel – Rangelzinho:
TikTok: @ranngelzin
Instagram: @ranngelzin
Facebook: Rangelzinho
YouTube: Rangelzinho
Sabrina Gomes Rangel:
TikTok: @sabrinagmr
Instagram: @sabrinaagomes1
Facebook: perfil oficial
YouTube: canal oficial