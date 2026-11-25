Lucas Rangel ingressou na Marinha americana em 2020, atuou na área de logística e passou oito meses em missão no mar durante um período de conflito entre Israel e Irã. Após deixar a carreira militar, voltou a investir na produção de conteúdo digital.

Lucas Rangel, conhecido nas redes sociais como Rangelzinho, construiu uma trajetória que reúne experiências na internet, serviço militar nos Estados Unidos e novos projetos profissionais. Brasileiro, ele começou a produzir vídeos ainda aos 17 anos e, posteriormente, decidiu interromper a carreira digital para ingressar na Marinha americana.



Seu primeiro canal no YouTube se chamava Lucas USA e era voltado a conteúdos sobre a vida nos Estados Unidos, incluindo experiências do cotidiano e vídeos de reação, conhecidos como reacts. Com o passar do tempo, mudou o nome do canal para Rangelzinho e passou a desenvolver um formato próprio de conteúdo.



Como um brasileiro ingressou na Marinha dos Estados Unidos

Em 2020, Lucas ingressou na Marinha dos Estados Unidos, depois de cumprir uma série de etapas exigidas pelo processo de recrutamento.

Segundo ele, o primeiro passo foi obter o Green Card, documento que permite a residência permanente no país. Depois, passou por exames médicos realizados por meio do centro de recrutamento em Miami, fez a prova ASVAB, utilizada pelas Forças Armadas americanas para avaliar conhecimentos e aptidões, e concluiu o treinamento militar básico, conhecido como Boot Camp.



Durante os cinco anos de serviço, até 2025, Lucas trabalhou na área de logística, na especialidade denominada Logistics Specialist. A função envolve atividades relacionadas ao gerenciamento de materiais, suprimentos e recursos necessários ao funcionamento das operações militares.



Oito meses no mar durante um período de conflito

Entre as experiências mais marcantes da carreira militar, Lucas destaca uma missão de oito meses a bordo de um navio, durante um período de tensão e conflito envolvendo Israel e Irã.

A missão exigiu que permanecesse longe de casa por um longo período, deixando Sabrina, sua esposa, nos Estados Unidos.



Segundo Lucas, a distância e as exigências da experiência militar marcaram profundamente sua trajetória pessoal.



A passagem pela Marinha, entretanto, também trouxe consequências para sua saúde. Faltando apenas alguns meses para o encerramento de seu contrato, ele decidiu deixar o serviço militar em 2025 por razões médicas.



Lucas relata que desenvolveu problemas relacionados à saúde mental, associados principalmente ao estresse pós-traumático decorrente da missão de oito meses.



Do serviço militar ao retorno à internet

Antes de ingressar na Marinha, Lucas já tinha o objetivo de construir uma carreira como influenciador digital. Durante a pandemia, porém, decidiu buscar uma alternativa profissional que oferecesse melhores condições para sua família.

Após deixar a carreira militar, voltou a dedicar mais tempo à internet. Uma das ideias que marcou essa nova fase foi produzir vídeos com Sabrina, sua esposa, envolvendo brincadeiras, situações cotidianas e trollagens.



Os conteúdos começaram a ser publicados no TikTok no início de 2021 e ganharam popularidade rapidamente. As reações espontâneas de Sabrina ajudaram a conquistar o público e contribuíram para a expansão da audiência do casal.



Em 2022, Lucas alcançou seu primeiro milhão de seguidores no TikTok.



Atualmente, Rangelzinho reúne mais de 3,6 milhões de seguidores na plataforma, aproximadamente 575 mil no Instagram, 175 mil no Facebook e 584 mil inscritos no YouTube, conforme os números informados.



Faculdade e novos objetivos profissionais

Depois de encerrar a carreira militar, Lucas passou a concentrar seus esforços na formação acadêmica e na expansão de sua presença digital.

Atualmente, cursa Business Administration e tem como objetivo concluir a graduação e obter o título de bacharel (Bachelor's Degree).



Na internet, pretende trabalhar integralmente com transmissões ao vivo, parcerias em vídeos e desenvolvimento de sua própria marca.



Um dos objetivos que deseja alcançar é conquistar o selo Live Pro do TikTok, reconhecimento relacionado à atuação na plataforma de transmissões ao vivo.



A trajetória de Lucas Rangel reúne diferentes etapas: o início no YouTube ainda na adolescência, cinco anos de serviço na Marinha americana e a construção de uma carreira digital que hoje alcança milhões de pessoas.



Presença nas redes sociais

Lucas Rangel – Rangelzinho:

TikTok: @ranngelzinInstagram: @ranngelzinFacebook: RangelzinhoYouTube: Rangelzinho

Sabrina Gomes Rangel:

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Hoje, Lucas e Sabrina acumulam milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. - Arquivo Pessoal 2/6

Casal se conheceu no high school e se casou aos 18 anos - Arquivo Pessoal 3/6

O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia. - Arquivo Pessoal 4/6

Faltando apenas alguns meses para o encerramento de seu contrato, ele decidiu deixar o serviço militar em 2025 por razões médicas. - Arquivo Pessoal 5/6

Em 2020, Lucas ingressou na Marinha dos Estados Unidos, depois de cumprir uma série de etapas exigidas pelo processo de recrutamento. - Arquivo Pessoal Anterior Próximo

TikTok: @sabrinagmrInstagram: @sabrinaagomes1Facebook: perfil oficialYouTube: canal oficial