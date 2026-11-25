Conhecida pelas reações espontâneas nas brincadeiras com Rangelzinho, influenciadora construiu uma trajetória própria nas redes sociais, conquistou títulos no fisiculturismo e agora planeja novos projetos.

Sabrina Gomes Rangel não planejava se tornar influenciadora digital. Inicialmente, era justamente a pessoa que menos gostava de aparecer diante das câmeras nos vídeos produzidos pelo marido, Lucas Rangel, conhecido como Rangelzinho.

O que começou como uma brincadeira entre o casal acabou se transformando em um dos principais diferenciais dos conteúdos que conquistaram milhões de visualizações nas redes sociais.



No início de 2021, Lucas passou a publicar no TikTok vídeos de trollagens e situações engraçadas envolvendo a rotina dos dois. Sabrina, que era tímida e frequentemente demonstrava irritação ao perceber que estava sendo gravada, acabou conquistando o público com suas reações espontâneas.



A personalidade apresentada nos vídeos ajudou a transformar as gravações do casal em um fenômeno nas plataformas digitais.



De participante dos vídeos a influenciadora digital

No começo, Sabrina não queria ter suas próprias contas para produzir conteúdo. Resistia à ideia de publicar vídeos no TikTok, Instagram ou YouTube.Entretanto, o crescimento da audiência fez com que ela também começasse a investir em sua presença digital. Em menos de um ano, alcançou aproximadamente três milhões de seguidores no TikTok.

A mudança também representou um processo de crescimento pessoal. Segundo Sabrina, a experiência diante das câmeras contribuiu para que se tornasse uma pessoa mais sociável e extrovertida.



A partir daí, passou a desenvolver conteúdos próprios, especialmente sobre rotina, treinos, alimentação e estilo de vida.



Atualmente, Sabrina reúne mais de 3,1 milhões de seguidores no TikTok, aproximadamente 790 mil no Instagram, além de uma comunidade com mais de 50 mil seguidores no Facebook e mais de 400 mil inscritos no YouTube, de acordo com os números informados.



A experiência e as conquistas no fisiculturismo

Outra parte importante da trajetória de Sabrina está relacionada ao esporte. Incentivada por seguidores que acompanhavam sua rotina de exercícios e alimentação, ela decidiu participar de competições de fisiculturismo na categoria Bikini.

A dedicação aos treinos também rendeu resultados nos palcos. Sabrina conquistou dois primeiros lugares em competições da IFBB/NPC e um segundo lugar em uma competição da OCB.



O fisiculturismo também fez parte da trajetória de Lucas. Conhecido como Rangelzinho, ele competiu na categoria Classic Physique e conquistou um segundo lugar em uma competição da IFBB/NPC.



Em uma das etapas dessa experiência, Sabrina e Lucas chegaram a participar juntos de uma competição. Para ela, o evento marcou sua última participação no fisiculturismo, encerrando um ciclo para concentrar seus esforços na carreira digital e nos cuidados com a saúde.



A decisão não significa abandonar completamente o universo fitness. Sabrina pretende continuar compartilhando com seus seguidores a rotina de treinos e alimentação.



Ao longo dos anos, o casal também manteve uma parceria de patrocínio com a marca Bang Energy.



Uma carreira que ganhou identidade própria

Embora tenha ficado conhecida inicialmente por participar dos vídeos do marido, Sabrina passou a construir uma identidade independente nas redes sociais.

Hoje, seus conteúdos vão além das brincadeiras de casal e incluem experiências pessoais, rotina de exercícios, alimentação e transmissões ao vivo.



A mudança de uma jovem tímida diante das câmeras para uma influenciadora com milhões de seguidores foi, segundo ela, também uma oportunidade de evolução pessoal.



Planos para o futuro

Mesmo com uma carreira consolidada nas redes sociais, Sabrina tem outros objetivos. Entre os projetos que gostaria de realizar estão lançar uma marca própria, escrever um livro, iniciar uma faculdade e viajar pelo mundo.

Enquanto trabalha para desenvolver novas oportunidades, pretende continuar compartilhando sua rotina e mantendo a proximidade com o público que acompanha sua trajetória.



A história de Sabrina Gomes Rangel mostra como uma participação inicialmente despretensiosa nos vídeos do marido se transformou em uma carreira própria, marcada pelo crescimento nas redes sociais, pela experiência no esporte e por novos planos para o futuro.



Acompanhe nas redes sociais:

TikTok: @ranngelzinInstagram: @ranngelzinFacebook: RangelzinhoYouTube: Rangelzinho

Sabrina Gomes Rangel:

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Hoje, Lucas e Sabrina acumulam milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. - Arquivo Pessoal 2/7

Casal se conheceu no high school e se casou aos 18 anos - Arquivo Pessoal 3/7

O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia. - Arquivo Pessoal 4/7

Atualmente, Rangelzinho reúne mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok, aproximadamente 575 mil no Instagram, 175 mil no Facebook e 584 mil inscritos no YouTube, conforme os números informados. - Arquivo Pessoal 5/7

Faltando apenas alguns meses para o encerramento de seu contrato, ele decidiu deixar o serviço militar em 2025 por razões médicas. - Arquivo Pessoal 6/7

Em 2020, Lucas ingressou na Marinha dos Estados Unidos, depois de cumprir uma série de etapas exigidas pelo processo de recrutamento. - Arquivo Pessoal Anterior Próximo

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