Casal vive em Pompano Beach, investe nas transmissões ao vivo e planeja ampliar sua atuação no universo digital.

Lucas Rangel, conhecido nas redes sociais como Rangelzinho, e sua esposa, Sabrina Gomes Rangel, vivem uma nova fase nos Estados Unidos. Atualmente em Pompano Beach, na Flórida, o casal segue investindo na produção de conteúdo digital e em novos projetos profissionais.



A trajetória dos dois inclui experiências em diferentes lugares. Depois de viverem na Virgínia, devido à carreira militar de Lucas na Marinha americana, passaram aproximadamente dois anos na Espanha. Durante esse período, aproveitaram para conhecer países como França, Portugal, Itália e Grécia.



Segundo o casal, uma das principais diferenças entre a Europa e os Estados Unidos está no custo de vida. Eles destacam que despesas com aluguel, compras e viagens costumam ser mais acessíveis em diversos países europeus.



Crescimento nas redes sociais

Conhecidos pelas brincadeiras e trollagens publicadas nas redes sociais, Lucas e Sabrina ampliaram sua atuação com transmissões ao vivo diárias. A interação e a proximidade com o público são alguns dos principais motivos para investirem nesse formato, que também se tornou uma importante fonte de renda.

Atualmente, Lucas reúne mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok, enquanto Sabrina ultrapassa 3,1 milhões na plataforma. Os dois também mantêm presença no Instagram, YouTube e Facebook.



Fé e novos projetos

Em 2026, o casal compartilhou publicamente sua conversão ao cristianismo. Segundo eles, a mudança trouxe benefícios para o relacionamento, com melhor comunicação, fortalecimento do casamento, menos ansiedade e mais confiança e alegria.

Para os próximos meses, os planos incluem a criação de um podcast do casal, a possibilidade de lançar uma marca própria e a publicação de um livro de Sabrina.



A Flórida continua sendo o endereço escolhido para essa nova etapa. Lucas e Sabrina afirmam que não pretendem deixar o estado neste momento e seguem conciliando a vida pessoal, a fé e os projetos profissionais com a produção de conteúdo para milhões de seguidores.



Acompanhe nas redes sociais:

TikTok: @ranngelzinInstagram: @ranngelzinFacebook: RangelzinhoYouTube: Rangelzinho

Sabrina Gomes Rangel:

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Casal se conheceu no high school e se casou aos 18 anos - Arquivo Pessoal 2/6

O casal viveu na Flórida, onde se conheceu, e posteriormente se mudou para a Virgínia. - Arquivo Pessoal 3/6

Atualmente, Rangelzinho reúne mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok, aproximadamente 575 mil no Instagram, 175 mil no Facebook e 584 mil inscritos no YouTube, conforme os números informados. - Arquivo Pessoal 4/6

Faltando apenas alguns meses para o encerramento de seu contrato, ele decidiu deixar o serviço militar em 2025 por razões médicas. - Arquivo Pessoal 5/6

Em 2020, Lucas ingressou na Marinha dos Estados Unidos, depois de cumprir uma série de etapas exigidas pelo processo de recrutamento. - Arquivo Pessoal Anterior Próximo

TikTok: @sabrinagmrInstagram: @sabrinaagomes1Facebook: perfil oficialYouTube: canal oficial