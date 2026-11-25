O mais novo filme de Otto Guerra, O Filho da Puta, que ele assina com Érica Maradona, Tania Anaya e Sávio Leite, está em cartaz no 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco - Animage, que ocorre no Recife até o próximo dia 29 de novembro.

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A obra conta a história de Ismael. Filho da dona de um bordel na pequena cidade mineira de Veredas, ele sai em busca do pai que nunca conheceu, levando consigo seu cachorro de três patas, Bacalhau. A voz de Ismael é interpretada por Gabriel Martins e a de Bacalhau, por Matheus Nachtergaele.

A história, segundo Otto Guerra, foi pensada tendo como paisagem o Rio Grande do Sul, estado de nascimento do diretor. Mas a proposta de desenho de Érica Maradona, diretora de arte do filme, fez com que a equipe mudasse de ideia, e levasse a saga de Ismael para Minas Gerais.

Cordel

O Cordel é originário do Nordeste do país, mas foi adaptado por autores de Minas Gerais, especialmente em histórias de humor ligadas à cultura do estado.

Para Otto Guerra, esse é justamente um dos trunfos de O Filho da Puta.

O filme mostra que a animação pode ter uma cara brasileira. Muitas animações brasileiras imitam o mangá. Mas temos que ter uma estética própria, temos cultura suficiente para termos uma estética maravilhosa própria.

Mangá é o nome que se dá aos quadrinhos no Japão. Aqui no Brasil ficou conhecido como um estilo de desenho com características estéticas dos personagens muito próprias, como olhos grandes e expressivos, silhuetas esbeltas e pequenas em relação à cabeça e pele muito branca.

Festivais internacionais

O Filho da Puta estreou no Festival de Cinema de Animação de Annecy, na França, maior festival do gênero no mundo.

Ganhou menção especial do júri no Animafest Zagreb, na Croácia, o prêmio especial do júri no Big Cartoon Festival, na Rússia, e o prêmio de melhor filme no Festival Animest, na Romênia.

Também foi a primeira animação de longa-metragem brasileira a vencer o prêmio especial do júri Troféu Redentor este ano na Première Brasil do Festival do Rio. A previsão é que o longa chegue às salas comerciais no início de 2027.

Perfil

Fã de cartunistas belgas como Hergé, autor de As Aventuras de Tintin e Edgar P Jacobs, e de brasileiros como Laerte e Angeli, ele disse que, na década de 1970, a área de quadrinhos e animação era muito incipiente no Brasil. Por isso, acabou migrando para a publicidade para trabalhar como desenhista.

Em 1984, estreou no cinema com o curta-metragem O Natal do Burrinho, que venceu o prêmio de Melhor Curta Gaúcho no Festival de Gramado. Em 1994, lançou seu primeiro longa-metragem, Rocky & Hudson, baseado nos quadrinhos de Adão Iturrusgarai.

O filme ganhou prêmios no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no Festival de Animação de João Pessoa e no Guarnicê, no Maranhão. Também foi selecionado para o Festival Internacional de Animação de Hiroshima, no Japão.

Em 2006, lançou seu segundo longa-metragem, Wood & Stock: Sexo, Orégano e RocknRoll, baseado nos personagens de Angeli para a extinta revista em quadrinhos Chiclete com Banana. Otto Guerra também dirigiu Até que a Esbórnia nos Separe (2023) e Cidade dos Piratas (2018).

*A repórter viajou a convite do Festival Animage.