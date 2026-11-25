



Em 2025, o Iphan deu início às atividades de instrução para o tombamento constitucional do quilombo. Durante o processo, foram realizadas consultas às comunidades, identificação de referências culturais e levantamento de sítios arqueológicos.

Entre as referências históricas e culturais do território estão o antigo casarão colonial, as ruínas de engenhos de cana-de-açúcar, vestígios arqueológicos e espaços associados à memória dos antepassados.

Com a formalização do processo,

Para Lilian Lima Medes, representante do quilombo, os territórios quilombolas não devem ser compreendidos como um espaço isolado, mas como parte integrante da história do Brasil.

"Nós não somos gueto, nossa terra não é medo, a nossa terra faz parte da construção do país", destacou.

Segundo o Iphan, 20 outras comunidades quilombolas pelo Brasil estão em processo para serem declaradas patrimônio cultural.

Congo do Espírito Santo

Manifestação cultural ligada à religiosidade popular, à ancestralidade africana e às heranças culturais indígenas,

A manifestação está fortemente associada à devoção a São Benedito e outros santos. Seus grupos, conhecidos como bandas de Congo, participam de festas religiosas, procissões e celebrações comunitárias, transmitindo saberes, memórias e tradições entre gerações.

Integrados por homens e mulheres de diferentes idades, as bandas se organizam em torno de funções como mestre, capitão, rainha, músicos, cantadores e dançarinas. Cada grupo possui características próprias, com repertórios de toadas, formas de organização, vestimentas e práticas rituais que refletem a história e a identidade de suas comunidades.

O Congo já havia sido reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo em 2014, tendo sido oficializado em 2015. Já o pedido de reconhecimento do Congo como patrimônio cultural imaterial do Brasil ocorreu em junho de 2024, quando representantes de oito associações congueiras solicitaram que a expressão fosse declarada como Patrimônio Cultural do Brasil.

O conselheiro relator Josué da Costa Silva, que fez o parecer favorável ao reconhecimento da expressão, ressaltou que

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