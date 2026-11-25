O reconhecimento foi feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), durante reunião do Conselho Consultivo do órgão nesta terça-feira (24).
Com o reconhecimento,o Quilombo Frechal, em Mirinzal (MA), foi declarado tombado e o Congo do Espírito Santo teve sua inscrição no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Cultural Imaterial aprovada.
Quilombo Frechal
Considerado como um dos mais antigos e importantes territórios quilombolas do Maranhão,o Quilombo Frechal representa um importante marco da resistência da população negra, da luta pela liberdade e da preservação da identidade e dos modos de vida tradicionais.
Localizado em Mirinzal, distante a 424 quilômetros da capital, São Luís, o território quilombola é constituído por três comunidades: Frechal, Rumo e Deserto. Em razão da luta pelo reconhecimento do território, foi criada em 20 de maio de 1992 a Reserva Extrativista Quilombo do Frechal.
A finalidade foi a de proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.