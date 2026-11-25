O evento segue até sábado (28) no estacionamento do Instituto Central de Ciências (ICC Sul) da Universidade de Brasília (UnB).

Além da comercialização de alimentos e artesanato, a programação conta com uma praça de alimentação (o espaço Culinária da Terra), debates sobre agroecologia e economia solidária, mostras de cinema nacional e shows musicais com artistas de diversas regiões do Brasil.

Atrações musicais e cinema

Nesta quarta-feira (25), o destaque da noite é o show de Pereira da Viola (MG), às 21h. Na quinta-feira (26), sobem ao palco a cantora Ellen Oléria (DF), às 18h30, e o rapper GOG (DF), às 21h.

Na sexta-feira (27), o paraense Felipe Cordeiro encerra a noite às 21h. Já no sábado (28), último dia do evento, o público poderá conferir os shows da banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado, às 18h30, e da cantora potiguar Juliana Linhares, às 21h.

A programação cultural inclui ainda mostras de cinema nos anfiteatros 9 e 10 da UnB, com exibições gratuitas de longas-metragens brasileiros premiados, como Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, A Febre, Paloma, Mutum e Oeste Outra Vez, além de peças teatrais e oficinas de muralismo.