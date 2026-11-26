O Maracatu Nação, de Pernambuco, e o Ritual Yaokwa, do povo indígena Enawenê Nawê, de Mato Grosso, podem se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na semana que vem.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o reconhecimento de estar em uma lista para avaliação significa um compromisso global de salvaguarda dessas manifestações culturais.

Um ritual de sete meses

Existia uma situação e um ambiente de risco a esse bem cultural que está sendo superado a partir das políticas públicas que vêm sendo implementadas pelo Brasil, afirmou.

São um exemplar importante de como o patrimônio cultural pode ser uma solução pública para o enfrentamento às mudanças climáticas.

Durante o ritual, os homens partem para realizar a principal pescaria com barragens feitas com técnicas tradicionais. Em 2010, o Ritual Yaokwa foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan, com inscrição no Livro das Celebrações.

Saiba mais sobre o ritual

Batuque do Maracatu

O Maracatu Nação se mantém viva dentro das comunidades periféricas do Recife, de Olinda, Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A manifestação tem maior visibilidade durante o carnaval, quando os grupos saem às ruas em cortejos marcados por ritmos intensos, personagens simbólicos e uma forte dimensão ritual.

Há uma identidade muito clara do maracatu nação com a religiosidade de matriz africana. E essa relação muito íntima faz com que a religiosidade de matriz africana seja uma referência cultural, não só para os praticantes do maracatu nação, mas para todos os brasileiros, afirmou.

Cada grupo é composto por um corpo percussivo e um cortejo de personagens que representam uma corte real.

O batuque inclui instrumentos como alfaias, gonguês, taróis, caixas de guerra, mineiros e ganzás, que criam o ritmo conhecido como baque virado. As músicas interpretam o cotidiano das comunidades, celebram seus ancestrais e reafirmam tradições transmitidas oralmente.

Saiba mais sobre o Maracatu Nação.