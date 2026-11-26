Sediada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a mostra reúne fotografias, peças de artesanato, vídeos e instalações imersivas. Por meio dessas linguagens, o objetivo é apresentar a saúde como um direito coletivo que é construído na relação entre ancestralidade, território e participação social. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingressos.

A exposição Corpos-Territórios: cuidados e bem-viver indígena conta com a curadoria da historiadora Fernanda Severo e é promovida pelo Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), com patrocínio do Banco do Brasil.

Uma árvore de maracás e um mini cinema com redário apresentam diferentes formas de circulação dos conhecimentos.

A mostra conta ainda com um espaço dedicado às medicinas indígenas, com ervas, raízes e plantas utilizadas nos cuidados com a saúde. A mostra conta também com uma pintura mural criada exclusivamente pelo artista amazonense André Hullk.

Ancestralidade