A prefeitura de São Paulo abriu novo edital para selecionar patrocinadores dos 780 blocos que desfilarão na capital nos oito dias de carnaval em 2027.

Empresas interessadas poderão oferecer a cota mínima de R$ 36 milhões no pregão. As ofertas serão conhecidas em 16 de dezembro.

Em primeiro edital, a prefeitura pediu uma cota mínima de R$ 40 milhões, mas não teve interessados.

O patrocinador poderá dividir a responsabilidade com outras nove empresas, tendo direito a 65% dos espaços publicitários previstos. Os 35% restantes deverão ser divididos igualmente entre as copatrocinadoras. A participação de empresas ou marcas vinculadas a atividades de apostas está vedada no programa oficial.

Os desfiles serão realizados em todas as regiões da cidade, com maior concentração nas subprefeituras da Sé, no centro, de Pinheiros e da Lapa, na zona oeste, e da Vila Mariana, na zona sul. .