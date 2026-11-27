. No papo com Cissa Guimarães, eles apresentam o projeto Vice-Versa, primeiro álbum em conjunto.O ator Gregório Duvivier e a psicóloga Virgínia Kastrup também estão na bancada que tem a jornalista Fabiane Pereira como debatedora.
Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes contam para a apresentadora os bastidores do disco formado por 11 faixas inéditas. Com muito entusiasmo, os convidados compartilham histórias de suas carreiras e explicam a dinâmica do processo criativo desse novo trabalho.Os artistas se conhecem há mais de três décadas e sempre teve uma admiração mútua e afinidade, segundo Arnaldo.
"Já nos encontramos nos palcos algumas vezes, mas só tínhamos nesse tempo todo de convivência uma parceria na música Para lá, diz.
Para os artistas, compor junto foi "muito natural também, mas ao mesmo tempo uma surpresa".
"Adoro o começo dessa parceria. Fiz uma melodia pensando nesse projeto com o Arnaldo. Quando cheguei em São Paulo, ele tinha feito duas letras para aquela melodia para eu escolher. Não foi difícil a escolha. Essa canção é o Agora juntos", afirma Adriana Calcanhotto.
A roda de conversa ainda conta com a presença do ator e escritor Gregório Duvivier que fala sobre o sucesso do espetáculo O Céu da Língua.
"Chegamos a compor três músicas de uma vez, no mesmo dia. A gente leva um verso ou melodia que já tenha, mas grande parte é feita ali, na hora", comenta Arnaldo.
A produção explora, de forma bem-humorada, a riqueza e as curiosidades da língua portuguesa. O artista comenta sua paixão pela escrita e pelas palavras.A psicóloga Virgínia Kastrup propõe uma reflexão sobre criatividade, inteligência artificial e a capacidade de criar.
A professora discute com os demais convidados os impactos das novas tecnologias sobre o pensamento e a aprendizagem.
Sobre o programa
Clássico da televisão brasileira, o programa Sem Censura reestreou, em 2024, na programação daTV Brasil
sob o comando de Cissa Guimarães.A atração é exibida pela emissora pública ao vivo, das 16h às 18h, de terça a quinta.
A produção tem edições especiais todas as segundas e sextas, no mesmo horário. Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade.
O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na entãoTVE/RJ
, hojeTV Brasil
, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação.
A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção daTV Brasil
completou quatro décadas no ar.
Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por três vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas em 2024, 2025 e 2026. Também foi escolhido como Melhor Programa Diário em 2026 e Cissa Guimarães eleita a Melhor Apresentadora do mesmo ano.
A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.
Com transmissão simultânea na telinha, no appTV Brasil Play
e noYouTube
do canal, o programa fica disponível em formato de podcast no Spotify. O conteúdo diário do Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação daTV Brasil
mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.
Serviço
Sem Censura Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil
Sem Censura (reprise) Segunda a sexta, à meia-noite, na TV Brasil
Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ
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