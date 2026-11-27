O programa Sem Censura reúne a dupla Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes para conversar sobre a mais recente parceria nesta sexta (27), às 16h, na

. No papo com Cissa Guimarães, eles apresentam o projeto Vice-Versa, primeiro álbum em conjunto.

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes contam para a apresentadora os bastidores do disco formado por 11 faixas inéditas. Com muito entusiasmo, os convidados compartilham histórias de suas carreiras e explicam a dinâmica do processo criativo desse novo trabalho.

"Já nos encontramos nos palcos algumas vezes, mas só tínhamos nesse tempo todo de convivência uma parceria na música Para lá, diz.

"Adoro o começo dessa parceria. Fiz uma melodia pensando nesse projeto com o Arnaldo. Quando cheguei em São Paulo, ele tinha feito duas letras para aquela melodia para eu escolher. Não foi difícil a escolha. Essa canção é o Agora juntos", afirma Adriana Calcanhotto.

"Chegamos a compor três músicas de uma vez, no mesmo dia. A gente leva um verso ou melodia que já tenha, mas grande parte é feita ali, na hora", comenta Arnaldo.

A produção explora, de forma bem-humorada, a riqueza e as curiosidades da língua portuguesa. O artista comenta sua paixão pela escrita e pelas palavras.

A professora discute com os demais convidados os impactos das novas tecnologias sobre o pensamento e a aprendizagem.

Sobre o programa

Clássico da televisão brasileira, o programa Sem Censura reestreou, em 2024, na programação da

sob o comando de Cissa Guimarães.

A produção tem edições especiais todas as segundas e sextas, no mesmo horário. Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade.

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então

, hoje

, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação.

A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da

completou quatro décadas no ar.

Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por três vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas em 2024, 2025 e 2026. Também foi escolhido como Melhor Programa Diário em 2026 e Cissa Guimarães eleita a Melhor Apresentadora do mesmo ano.

A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Com transmissão simultânea na telinha, no app

e no

do canal, o programa fica disponível em formato de podcast no Spotify. O conteúdo diário do Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação da

mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Serviço

Sem Censura Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) Segunda a sexta, à meia-noite, na TV Brasil

Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

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