Entre elas, o filme A Morte de Gandji, do nigeriano Moustapha Alassane, de 1965. A obra tem quatro minutos de duração e é considerada a primeira animação do continente. Alassane usa sapos para construir uma sátira política, tendo como pano de fundo as jovens nações africanas pós independência.

. O intuito foi contemplar filmes em contexto de formação, filmes universitários, poder revelar diretores iniciantes, explica.

Kalor também disse que outro critério foi não ficar restrita aos principais eixos de produção cinematográfica do continente, como Nigéria e África do Sul.

Quis pensar em países novos, independente se esse filme foi para o Festival de Cinema de Animação de Annecy, se é uma produção independente para um canal de youtube ou se é uma animação de exposição, instalação, vídeo arte, diz.

O Festival de Annecy, na França, é o principal evento mundial dedicado à animação.

Em uma das edições recebemos mais de 3,2 mil inscrições de 116 países para a mostra competitiva de curta-metragens. E quando a gente mapeou a origem desses filmes, não tinha nada do continente africano, diz.

Um deles é Planos (2026), do angolano Jesualdo Mavuna. No ano passado Jesualdo participou da mostra africana com o filme 50 Kwanzas.

O nosso desejo é que os filmes de diretores africanos possam disputar as competições e os mercados internacionais, e não fiquem restritos às mostras especiais, diz Kalor.

Representatividade

incluindo As Aventuras do Príncipe Achmed, de Lotte Reiniger, que completa 100 anos em 2026, e Persépolis, da iraniana Marjane Satrapi, que morreu em junho deste ano.

Outro destaque entre os longas especiais é o brasileiro Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Brenda Lígia e Edu Felistoque. A obra conta a história de Amadeo, um jovem africano genial que inventou a câmera fotográfica antes dos europeus.

O filme será exibido amanhã (28) durante o Festival Animage e estreia nas nas salas de cinema comerciais no dia 3 de dezembro.

A cineasta Brenda Lígia, uma das diretoras do filme, e mulher negra, conta que o roteiro de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo surgiu de uma reflexão sobre o apagamento histórico de homens e mulheres negras responsáveis por invenções que contribuíram para a humanidade.

Na escola nós estudamos a história no negro apenas como vítimas da escravidão e está na hora de a gente mudar esse olhar. Nós construímos e continuamos a construir coisas incríveis, diz.

A cineasta também ressalta que o cinema, de animação ou não, precisa ser feito por pessoas com olhares plurais. De acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), 94% dos filmes com orçamento público superior a R$5 milhões foram dirigidos por pessoas brancas.

Por que mulheres como eu não estão nas posições de poder? Não podem decidir criar um roteiro, pensar um argumento e escolher qual história contar e como ela vai ser contada, quem vão ser os personagens, quem vai ser o protagonista, quem vai ser o herói, quem vai ser o vilão, reflete.

*A repórter viajou a convite do Festival Animage