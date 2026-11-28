Para marcar os 80 anos de Conceição Evaristo, a obra completa da escritora será reunida pela primeira vez em uma edição especial.

São nessas primeiras publicações que a escritora Jéssica Moreira encontra justamente um guia e um mantra. Jéssica é autora de VÃO: trens, marretas e outras histórias (Patuá) que, assim como Conceição, cresceu cercada pelas histórias familiares, pela oralidade e pela vivência na periferia da cidade.

Eu me sinto forte para escrever hoje porque, um dia, Conceição Evaristo e outros escritores e escritoras contemporâneos a ela tiveram a audácia e coragem de criar os Cadernos Negros, disse.

Já os romances de Conceição chegaram na década seguinte: Ponciá Vicêncio (2003) pela Mazza e Becos da memória (2006) pela Editora Mulheres. O box torna mais incontornável, explícito, o que tantos já sabem: Conceição Evaristo, ao lado de grandes nomes como Toni Morrison, Paulina Chiziane, Maryse Condé e Octavia E. Butler, é uma das maiores escritoras da literatura mundial, declarou Vagner Amaro, editor da Malê.

Toni Morrison nos mostrou que a experiência branca não é universal., afirmou Davis, ao citar a única mulher negra a receber um Prêmio Nobel de Literatura, em 1993.

Ao comentar o conceito literário de escrevivência, criado por Evaristo, a ativista lembrou que demorou muito tempo para o reconhecimento de que as pessoas negras precisavam contar e compartilhar as próprias histórias.

Continuidade de um legado

. A publicação revela o impacto do trabalho da autora em novas criações e em novas gerações de escritores.

). Os contos são assinados por nomes como Calila das Mercês e Itamar Vieira Junior, além de Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro, que também são organizadores do livro.

O legado dela é abrir muitas possibilidades de texto, de trabalho com a linguagem, de apropriação das palavras, de criação de novos termos, afirmou a Eliana Alves Cruz. A entrevistada lembrou dos nomes de seus personagens: são absolutamente fascinantes.

. São tantas camadas que ela traz de perspectiva para nós que ela se torna uma autora importantíssima para a história da literatura nacional, concluiu.

Minha voz ainda ecoa

Como jornalista e escritora, ela relata que um de seus propósitos na vida é materializar em palavras o que as mulheres antes dela não puderam verbalizar.

"A voz de minha bisavó

ecoou criança

nos porões do navio.

A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado rumo à favela

A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue"

(Vozes-mulheres, de Conceição Evaristo)

Minha avó paterna foi uma mulher da roça e dona de casa. Minha avó materna foi cozinheira, passadeira e morreu atravessando a rua enquanto ia levar a roupa passada para a patroa. Minha mãe é aposentada hoje, mas foi empregada doméstica, manicure e costureira, contou Jéssica.

. Conceição, ela que também foi empregada doméstica, é quem nos dá uma permissão amorosa e afetiva de que, sim, nossas vivências devem estar escancaradas em todas as páginas, afirmou Jéssica.