Com ingressos grátis, o público tem contato direto com os artistas nos estandes montados no Pier Mauá, região portuária do Rio.O Festival Arpoarte tem o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), vinculado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), da Prefeitura do Rio de Janeiro e das secretarias Municipal de Educação e de Estado de Turismo.
O festival conta com recursos captados por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, do Ministério da Cultura.A diretora de Artesanato e Economia Criativa do Memp, Ana Beatriz Ellery, disse que nos estandes do PAB, que representa 23 estados e o Distrito Federal, a expectativa de faturamento dos artesãos é de mais de R$ 4 milhões
. Só no primeiro dia do festival, que começou na quinta-feira (25), teve estado que vendeu R$ 218 mil. A avaliação do público também é positiva.