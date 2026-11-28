O problema, conforme explicou, era o acabamento e a falta de identidade regional. Eu trabalhei tudo isso, a técnica de melhoramento do produto, de acabamento perfeito e qualidade das peças. Hoje eu consigo passar pelos editais por causa disso, lembrou, acrescentando que o marido, que era mecânico, começou a trabalhar com ela, hoje é artesão e se tornou seu funcionário.

Sou eu e ele, só nós dois, mas a gente trabalha muita coisa bonita, disse em entrevista à

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Outros destaques vieram depois como o Top 100 Sebrae, em 2015, e neste ano voltou a conquistar a premiação, mas com o colar Catraia da coleção rios amazônicos. Tem dois metros de tamanho e uns barquinhos, tem a castanha, a semente da seringa, contando um pouco da história do estado do Acre, disse.

Fora do Brasil, em 2024 foi selecionada para integrar o Catálogo Internacional de Artesanato Homo Faber. É um guia online para a criatividade e o artesanato criado pela Fundação Michelangelo, instituição sem fins lucrativos com sede em Genebra, na Suíça. Rodney já teve também sua arte exposta em Portugal e na França.

. Não é porque eu faço, mas os acabamentos são perfeitos, disse sorrindo, destacando que com o faturamento vai poder cobrir o investimento que fez na compra de passagens e hospedagem para estar presente à feira.

O artesanato tem garantido o sustento. Eu vendo bem. Na primeira vez em que participei da Fenearte [Feira Nacional de Negócios de Artesanato] e tinha ganhado o TOP 100, eu comprei o meu carro.

Em 2025, comprei minha placa solar e assim minha casa foi toda construída com o dinheiro do artesanato. É uma casa boa de três quartos. Tem uma oficina que construí para trabalhar, relatou, acrescentando que vai construir um ateliê para transmitir o seu conhecimento a outras pessoas. Esse é o meu projeto, espero que dê certo.

. O bordado livre com que trabalha, segundo ela, remete à sua ancestralidade nordestina. Todos os meus desenhos são autorais, nenhum de internet. Trabalho com coleções só do cerrado. São roupas, vestidos, saias, afirmou.

Eu sou nordestina e filha de nordestina. Minha mãe foi bordadeira, costureira e professora também. O fazer a mão sempre esteve presente na minha casa. Sou de Caicó [município brasileiro pertencente ao estado do Rio Grande do Norte], onde minhas tias bordavam enxovais. Fui criada entre linhas e agulhas. Sempre tive paixão pelo feito à mão.

Na pandemia, Josy deixou o trabalho um pouco de lado, desestimulada pela perda da mãe. Com a pandemia, tudo mudou.

A artista está gostando de participar do Festival Arpoarte. Muito interessante. Um trabalho muito bacana. Estou achando muito respeitoso com o artesão, um carinho muito grande dos curadores do evento.

. Eu não sabia que o meu produto seria abraçado pelas cariocas, mas está sendo bem bom. Para mim, é uma grata surpresa. Está sendo muito bom para o feito à mão que hoje é o novo luxo.