A palavra dessas mulheres, quando contavam histórias às crianças, também estava submetida à lógica da escravização, já que essa era mais uma função imposta a elas.

Até a erudição dessa mulher cumpria uma função dentro do processo de escravização. Por isso a frase nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, explica Conceição, o que traz um aspecto político do conceito.

A escritora estabelece uma relação entre essa experiência histórica e a escrita contemporânea das mulheres negras. Tudo que ficou guardado, tudo que foi obrigado naquela mulher, hoje surge como um grito de liberdade. O nosso verbo hoje é solto. Não é mais aquela palavra que era destinada à casa-grande.

A escrevivência traz esse fundamento histórico, quando se retoma a história da escravização, e traz um fundamento ancestral, como se a nossa escrita hoje fosse momento de redenção. A fala obrigada das escravizadas dentro de casa está na raiz da nossa fala hoje, que é livre, ressaltou Conceição.

A dimensão política na escrita de Evaristo não se sobrepõe à dimensão estética e literária. Segundo a escritora Eliana Alves Cruz, Evaristo fala de violências e experiências dolorosas, mas transforma essas vivências em literatura por meio de uma linguagem poética e primorosa.

Essa é a marca principal dela: um cuidado absoluto com as palavras e uma lealdade ímpar com a poesia, ressalta Eliana. Ela explica que há um capricho com a construção do texto, um capricho em honrar também as suas origens, mas de uma forma absolutamente sofisticada. Tem uma intencionalidade em cada texto, em cada história, em cada frase que constrói, destacou Eliana, que é também amiga de Conceição.

Memória e ficção

A relação entre memória e literatura permite reconstruir, de forma simbólica, vivências da população negra que foram invisibilizadas ou impossibilitadas pela violência histórica. Conceição lembra que os afro-brasileiros desconhecem suas origens familiares e geográficas. Nós não temos noção de que lugar a gente veio do continente africano.

Nesse contexto, a ficção ocupa o espaço das lacunas históricas. É nesse espaço vazio que a memória pode criar narrativas, diz a escritora. Ela acrescenta que a ficção é uma forma também de expurgar uma dor, a qual definiu como ancestral.

É nesse espaço do desconhecimento, do vazio histórico, do esquecimento - que não é nem esquecimento, porque você esquece aquilo que conheceu. Nós nem conhecemos, explicou. No entanto, ressalta que sua produção literária também ultrapassa o passado histórico, e incorpora vivências cotidianas e do tempo presente da população.

Para exemplificar essa relação, Evaristo cita: o que está escrito em Becos da Memória nada é verdade, mas também nada é mentira, entende? Como a memória esquece, a ficção entra como possibilidade de inventar uma relembrança. Literatura e memória se conjugam, se aliviam uma à outra.

A criação de Ponciá Vicêncio

Ponciá Vicêncio eu escrevo logo após o momento da passagem de meu marido. Embora a narrativa não seja autobiográfica, Conceição dedica o romance à irmã mais velha, que enfrentou um processo de adoecimento semelhante ao vivido pela personagem. A escritora conta que a irmã nunca leu essa obra.

A trajetória da personagem representa um percurso de perdas, distanciamentos e busca por identidade e pertencimento. Só que Ponciá ressurge plena, a ancestralidade se realiza nela.

Eu fico pensando que talvez, no nível do inconsciente, eu coloque essa busca da personagem para preencher um vazio, uma incompreensão que eu tive da vida naquele momento diante da morte, mencionou.

A escritora compartilhou, durante a entrevista, uma reflexão sobre esta que é uma de suas obras mais conhecidas. Eu estou falando com você e estou pensando isso aqui agora, porque quando a gente está escrevendo não pensa muito no que pode ser. Mas depois você volta para o texto como leitora para entender também o que criou ali.

Homenageada em vida

Autora consagrada - Personalidade Literária do Ano no Prêmio Jabuti 2019 e homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty em 2018 -, Evaristo tem recebido uma série de homenagens para celebrar sua vida e sua carreira. No carnaval deste ano, ela inspirou o enredo da escola de samba Império Serrano, no Rio de Janeiro.