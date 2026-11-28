A minha escrita é muito devedora das histórias que eu escutava. Minha mãe contava histórias, meus tios contavam histórias. Esse acúmulo de história, essas possibilidades também de observar o mundo, isso tinha de desaguar de alguma forma., disse Conceição Evaristo, em entrevista àAgência Brasil
.
Às vésperas de completar 80 anos, em 29 de novembro, a escritora mineira lembra seu primeiro prêmio literário, recebido ainda na infância. O meu processo de escrita começa, eu diria, de menina. Tanto é que ganhei um prêmio de literatura nas provas finais da quarta série.
Além do contato com os livros, a literatura de Conceição nasce também da tradição oral, que tem presença marcante em sua formação. Elementos como memória, ancestralidade e vivência coletiva, especialmente de mulheres negras, compõem sua criação literária e ajudam a compreender o conceito de escrevivência, desenvolvido pela escritora.
Desde muito nova, ela conta, já observava a pobreza e as condições de vida ao seu redor. Conceição nasceu na periferia da cidade de Belo Horizonte, na extinta comunidade do Pindura Saia, onde viveu sua infância e parte da juventude.