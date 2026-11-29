Na terça-feira (1°), serão anunciadas as dez músicas finalistas, a mais votada na primeira fase e outras nove escolhidas pelo corpo de jurados. Uma nova etapa de votação e execução das músicas na rádio será aberta até o dia 11 de dezembro.

Desde 1º de outubro, as 50 obras semifinalistas são executadas na programação diária da emissora. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos artistas participantes e aproximar os ouvintes da produção musical independente de diferentes regiões do país.

A final do festival será realizada em 12 de dezembro, na Caixa Cultural Brasília, com apresentação dos artistas finalistas e anúncio dos vencedores desta edição. A premiação contempla cinco categorias: Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Recorde de inscrições

O festival tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrir espaço para novos talentos e valorizar a diversidade da produção musical brasileira. Os finalistas em cada categoria receberão certificados de participação, e os vencedores ganharão troféus.

Cronograma

Até 29 de novembro de 2026

Execução das 50 músicas semifinalistas na programação da Rádio Nacional e votação pela internet.

De 1 a 11 de dezembro

Anúncio das dez músicas finalistas, a mais votada na primeira fase e outras nove escolhidas pelo corpo de jurados.

Nova etapa de votação e execução das músicas na rádio até o dia 11 de dezembro.

12 de dezembro de 2026

Show da final do Festival de Música Rádio Nacional, na Caixa Cultural Brasília.

Serviço

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