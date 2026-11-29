17º Festival de Música Rádio Nacional encerra neste domingo (29) a primeira etapa de votação popular e execução das 50 músicas semifinalistas na programação da Rádio Nacional. Nessa fase, o público teve a oportunidade de votar na sua canção preferida pelo site oficial do festival. A obra mais votada estará automaticamente entre as finalistas.
Na terça-feira (1°), serão anunciadas as dez músicas finalistas, a mais votada na primeira fase e outras nove escolhidas pelo corpo de jurados. Uma nova etapa de votação e execução das músicas na rádio será aberta até o dia 11 de dezembro.
Desde 1º de outubro, as 50 obras semifinalistas são executadas na programação diária da emissora. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos artistas participantes e aproximar os ouvintes da produção musical independente de diferentes regiões do país.
A final do festival será realizada em 12 de dezembro, na Caixa Cultural Brasília, com apresentação dos artistas finalistas e anúncio dos vencedores desta edição. A premiação contempla cinco categorias: Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.
Recorde de inscriçõesO 17º Festival de Música Rádio Nacional registrou recorde de inscrições, com 1.512 músicas de todo o país. O número representa um crescimento de aproximadamente 42% em relação à edição de 2025, com 444 obras inscritas a mais.
O festival tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrir espaço para novos talentos e valorizar a diversidade da produção musical brasileira. Os finalistas em cada categoria receberão certificados de participação, e os vencedores ganharão troféus.
Cronograma
- Até 29 de novembro de 2026
Execução das 50 músicas semifinalistas na programação da Rádio Nacional e votação pela internet.
- De 1 a 11 de dezembro
Anúncio das dez músicas finalistas, a mais votada na primeira fase e outras nove escolhidas pelo corpo de jurados.
Nova etapa de votação e execução das músicas na rádio até o dia 11 de dezembro.
- 12 de dezembro de 2026
Show da final do Festival de Música Rádio Nacional, na Caixa Cultural Brasília.
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