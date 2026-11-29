Nas andanças por Brasília, o programa visita locais onde os representantes do povo exercem o poder em nome dos cidadãos. Dessa vez, com uma particularidade, no lugar de engravatados na frente da câmera, o programa procura outros personagens da capital. O seriado busca gente simples que ajuda a fortalecer a noção de cidadania.
O tour atravessa os corredores onde as leis que regem o país são criadas ou defendidas. A proposta é esclarecer como funcionam os bastidores do poder.
A atração compartilha relatos pessoais marcantes, informações relevantes e muitas curiosidades. No percurso, a equipe contempla obras de arte magníficas que fazem parte do mobiliário dos edifícios públicos do Distrito Federal.
Sobre a série
A quarta temporada da produção documental Meu Pedaço do Brasil traz sete episódios em Brasília.Com apresentação de Bruno Barros, a atração do canal público embarca para o Distrito Federal e destaca as principais características e curiosidades da unidade federativa que abriga a capital brasileira.
A nova leva de edições começa em Brasília ao revelar ângulos nunca antes notados pelo público. A série original daTV Brasil
acompanha o desenho arrojado das superquadras do Plano Piloto e desliza pelas curvas características do trabalho de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
O programa destaca a arquitetura e o urbanismo da capital. Também mostra as atividades ao ar livre realizadas nos espaços públicos. Acompanha os pontos turísticos cívicos de Brasília. As artes e a música também marcam o Distrito Federal. Outro foco são as regiões administrativas.
Com direção de João Borsani, os episódios da nova temporada do seriado Meu Pedaço do Brasil ficam disponíveis no appTV Brasil Play
. A produção ainda conta com horário alternativo na telinha da emissora às quintas, no horário nobre, às 22h.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação daTV Brasil
pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar.
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.
Serviço
Meu Pedaço do Brasil
- Domingo, dia 29/11, às 18h30, na TV Brasil
- Domingo, dia 29/11, para segunda-feira, dia 30/11, às 2h30, na TV Brasil
- Quinta-feira, dia 3/12, às 22h, na TV Brasil
- Quinta, dia 3/12, para sexta-feira, dia 4/12, às 3h, na TV Brasil