Nas andanças por Brasília, o programa visita locais onde os representantes do povo exercem o poder em nome dos cidadãos. Dessa vez, com uma particularidade, no lugar de engravatados na frente da câmera, o programa procura outros personagens da capital. O seriado busca gente simples que ajuda a fortalecer a noção de cidadania.

O tour atravessa os corredores onde as leis que regem o país são criadas ou defendidas. A proposta é esclarecer como funcionam os bastidores do poder.

A atração compartilha relatos pessoais marcantes, informações relevantes e muitas curiosidades. No percurso, a equipe contempla obras de arte magníficas que fazem parte do mobiliário dos edifícios públicos do Distrito Federal.

Sobre a série

A quarta temporada da produção documental Meu Pedaço do Brasil traz sete episódios em Brasília.

A nova leva de edições começa em Brasília ao revelar ângulos nunca antes notados pelo público. A série original da

acompanha o desenho arrojado das superquadras do Plano Piloto e desliza pelas curvas características do trabalho de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

O programa destaca a arquitetura e o urbanismo da capital. Também mostra as atividades ao ar livre realizadas nos espaços públicos. Acompanha os pontos turísticos cívicos de Brasília. As artes e a música também marcam o Distrito Federal. Outro foco são as regiões administrativas.

Com direção de João Borsani, os episódios da nova temporada do seriado Meu Pedaço do Brasil ficam disponíveis no app

. A produção ainda conta com horário alternativo na telinha da emissora às quintas, no horário nobre, às 22h.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Meu Pedaço do Brasil