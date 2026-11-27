Art Basel Miami Beach reunirá 272 galerias de mais de 40 países e territórios; programação inclui exposições, eventos culturais e transporte gratuito.





Miami e Miami Beach se preparam para receber artistas, colecionadores, empresários e turistas internacionais durante a Miami Art Week 2026, que acontece de 30 de novembro a 6 de dezembro.

Considerada uma das mais importantes semanas de arte contemporânea do mundo, a programação reúne feiras internacionais, exposições, instalações artísticas, eventos privados e experiências culturais em diferentes pontos da região.

O principal destaque será a Art Basel Miami Beach, que estará aberta ao público entre os dias 4 e 6 de dezembro, no Miami Beach Convention Center, reunindo 272 galerias de mais de 40 países e territórios.

A feira apresenta obras de artistas consagrados e emergentes, incluindo pinturas, esculturas, fotografias, instalações e produções digitais.

Além da importância para o mercado internacional de arte, a temporada representa uma oportunidade para diversos setores da economia local, especialmente hotelaria, gastronomia, entretenimento, comércio e transporte.

Restaurantes, hotéis, galerias e espaços culturais preparam programações especiais para receber visitantes.

Bairros como Wynwood, Design District e Downtown Miami também estarão entre os principais polos de atividades durante a semana.

Para artistas, galeristas e empreendedores brasileiros, o evento representa uma oportunidade de ampliar contatos profissionais, promover negócios e ganhar visibilidade internacional.

Para facilitar o deslocamento dos visitantes e reduzir os congestionamentos, a cidade de Miami Beach anunciou uma operação especial de mobilidade durante a semana de arte.

A programação inclui serviços gratuitos de transporte, com ônibus especiais e táxis aquáticos conectando Miami Beach e a região continental de Miami, conforme os itinerários e horários disponibilizados pela prefeitura.

A recomendação é planejar os deslocamentos com antecedência e priorizar o transporte coletivo.

Embora a Art Basel exija ingresso, a Miami Art Week também oferece exposições, instalações públicas e atividades culturais gratuitas em diferentes pontos da região.

A programação completa pode ser consultada nos sites oficiais dos eventos.

SERVIÇO

Miami Art Week: 30 de novembro a 6 de dezembro de 2026.

Art Basel Miami Beach: 4 a 6 de dezembro de 2026, para o público geral.

Local: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach.

Informações e ingressos: www.artbasel.com/miami-beach.