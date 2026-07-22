Brasileira inaugura espaço que reúne mais de 30 artistas na FL

O sonho de transformar talento em oportunidade acaba de ganhar um novo endereço no Sul da Flórida.

9/8 Handmade Co-Op inaugura oficialmente em West Palm Beach reunindo mais de 30 artistas locais em um espaço criado por artistas, para artistas. - HMC

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1/8 Handmade Co-Op inaugura oficialmente em West Palm Beach reunindo mais de 30 artistas locais em um espaço criado por artistas, para artistas. - HMC

No dia 17 de julho, aconteceu a inauguração oficial da Handmade Co-Op, um conceito inovador de loja colaborativa que reúne mais de 30 artistas e artesãos em um único espaço no coração de Downtown West Palm Beach.

O projeto foi idealizado por Leticia Perillo, brasileira radicada nos Estados Unidos, e MarieLouise, americana, filha de pai haitiano e mãe espanhola. Vindas de culturas diferentes, as duas encontraram na arte um propósito em comum: criar um espaço onde pequenos artistas possam crescer juntos.

Mais do que uma loja, a Handmade Co-Op nasceu para resolver uma dificuldade enfrentada por milhares de artesãos independentes: encontrar um local acessível para expor e vender seus trabalhos.

Diferente do modelo tradicional de varejo, a Handmade Co-Op funciona como uma cooperativa de artistas. Cada expositor possui seu próprio espaço dentro da loja e participa ativamente da operação do negócio, fortalecendo uma cultura baseada na colaboração.

"O nosso maior objetivo sempre foi criar oportunidades. Queremos que artistas possam viver daquilo que amam fazer e que os clientes conheçam a história por trás de cada peça", explica Leticia.

A loja reúne obras produzidas por artistas locais e de diferentes nacionalidades, estilos e técnicas, oferecendo ao público pinturas, esculturas, joias, cerâmicas, velas, roupas, decoração, vidro, crochê, sabonetes artesanais e muitas outras criações feitas manualmente.

"A Handmade Co-Op é mais do que uma loja. É um espaço vivo, em que o visitante leva pra casa não somente uma peça artesanal, mas também a sensação de ter apoiado um sonho e fortalecido nossa comunidade”, acrescenta Max Rosa, gerente da loja.

Além da área de exposição, a Handmade Co-Op também conta com um espaço dedicado a workshops, demonstrações artísticas e eventos culturais, aproximando a comunidade dos artistas e incentivando o aprendizado de novas técnicas.

A cerimônia de inauguração foi uma grande celebração da economia criativa, com música ao vivo, degustações gastronômicas, demonstrações de artistas criando ao vivo, brindes e a tradicional cerimônia de corte da fita.

Para MarieLouise, o projeto representa muito mais do que um empreendimento comercial.

"Cada peça vendida ajuda um artista a continuar criando. Quando fortalecemos pequenos negócios locais, fortalecemos toda a comunidade."

A iniciativa contou com o apoio da West Palm Beach Downtown Development Authority, da Palm Beach Chamber of Commerce e da City of West Palm Beach, consolidando-se como um importante incentivo ao empreendedorismo criativo na região.