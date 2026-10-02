Global Women’s Awards homenageia 52 mulheres em Miami

Cerimônia reuniu 150 convidados e premiou 52 mulheres de destaque do Brasil e dos Estados Unidos.

Premiação internacional promovida pelo Negócios Sobre Saltos celebrou trajetórias de liderança, impacto, superação e influência de mulheres do Brasil e dos Estados Unidos.

Miami recebeu, no dia 19 de setembro de 2026, o Global Women’s Awards, premiação internacional realizada pelo movimento Negócios Sobre Saltos. O jantar de gala, realizado no Miami Airport Marriott, reuniu cerca de 150 convidados e homenageou 52 mulheres.





As premiadas vieram de diversas cidades dos Estados Unidos e do Brasil e representam segmentos como saúde, direito, imigração, finanças, mercado imobiliário, construção, gestão empresarial, comunicação, televisão, jornalismo, marketing, educação, influência digital, gastronomia, beleza, empreendedorismo social e projetos humanitários.

Entre as premiadas que marcaram a edição estiveram Fernanda Pontes, atriz, apresentadora da TV Globo Internacional, empreendedora social e CEO da IF You Foundation; Evelyn Regly, pioneira da internet brasileira e personalidade digital com mais de 15 milhões de seguidores; Fernanda Cirino, jornalista e apresentadora do Gazeta News; Vivi Romanelli, apresentadora da TVC; a cantora Nana Shara; e a empresária, palestrante e mentora de mulheres Camila Vieira.

A cerimônia também contou com a presença do Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em Miami, Cons. Gláucio José Nogueira Veloso, reforçando a relevância institucional e a conexão do evento com a comunidade brasileira nos Estados Unidos.

Um dos momentos simbólicos da noite foi a interpretação dos hinos nacionais do Brasil e dos Estados Unidos pela cantora Héli, celebrando a conexão entre os dois países.

Idealizado por Angélica Oliveira, o Global Women’s Awards nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que constroem histórias relevantes, geram impacto em suas comunidades e utilizam sua influência para abrir caminhos e inspirar outras pessoas.

Mais do que uma noite de premiação, o evento proporcionou um ambiente de reconhecimento, pertencimento e conexões estratégicas, reunindo diferentes gerações, profissões e histórias em um ecossistema internacional de mulheres de negócios.

“Cada mulher carrega uma luz própria, uma unção única e uma história que ninguém mais pode viver por ela. Mulheres bem resolvidas não competem com a luz umas das outras, elas convidam umas às outras para brilhar. Porque, quando essas luzes se encontram, deixam de ser apenas brilhos individuais e se transformam em um grande farol, capaz de iluminar o caminho de muitas outras mulheres.” Angélica Oliveira

Global Women’s Awards

Realização: Negócios Sobre Saltos

Miami, Flórida | 19 de setembro de 2026