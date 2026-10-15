GOL suspenderá voos diretos entre o Brasil e a Flórida a partir de fevereiro de 2027

A GOL confirmou que vai reduzir ou suspender parte de sua malha aérea a partir de fevereiro de 2027, incluindo voos entre o Brasil e a Flórida. A companhia atribui a decisão à alta do querosene de aviação, que, segundo ela, dobrou de preço e representa cerca de 40% de seus custos operacionais.

Entre as ligações afetadas estão Brasília–Miami, Brasília–Orlando, Belém–Miami e Fortaleza–Orlando. Uma análise do sistema de reservas feita pelo site especializado AeroRoutes também aponta Fortaleza–Miami e Manaus–Miami. Segundo o levantamento, a GOL fechou as reservas dessas seis rotas para viagens a partir de 1º de fevereiro de 2027.

A empresa não divulgou uma lista oficial completa dos voos atingidos, as datas dos últimos embarques nem uma previsão de retomada. Também informou que continuará oferecendo opções de viagem por meio de conexões e de companhias parceiras.

Para brasileiros que vivem na Flórida ou planejam viajar entre os dois países, a mudança pode significar menos opções de voos diretos da GOL para Miami e Orlando. Quem já comprou passagem para 2027 deve conferir a reserva nos canais oficiais da companhia e acompanhar eventuais comunicados sobre seu voo.

Caso a GOL cancele uma viagem já contratada, o passageiro deve receber opções de reacomodação ou reembolso integral, conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A suspensão anunciada para 2027 não significa que os voos programados para agora tenham sido cancelados.