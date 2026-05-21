NOAA prevê temporada de furacões abaixo da média no Atlântico em 2026

Mesmo com menor número de tempestades, autoridades alertam que risco continua alto nos EUA

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) divulgou nesta quinta-feira a previsão oficial para a temporada de furacões de 2026 no Atlântico e indicou um cenário abaixo da média histórica.

Segundo a agência americana, a expectativa é de formação entre oito e 14 tempestades nomeadas durante a temporada, que começa oficialmente em 1º de junho e segue até 30 de novembro.

Desse total:

* Entre 3 e 6 podem se transformar em furacões

* De 1 a 3 podem atingir categoria 3 ou superior, considerados grandes furacões

Apesar da previsão mais moderada, autoridades reforçaram que moradores de áreas costeiras não devem baixar a guarda.

“Basta apenas um furacão para causar devastação”, afirmou o administrador da NOAA, Neil Jacobs.

Temporada pode ser influenciada pelo El Niño

Meteorologistas apontam que o possível retorno do fenômeno climático El Niño pode contribuir para uma redução na atividade de furacões no Atlântico.

Historicamente, o El Niño tende a aumentar os ventos em altitude sobre o oceano Atlântico, dificultando a formação e fortalecimento das tempestades tropicais.

Segundo o Centro de Previsão Climática da NOAA, há 82% de chance de o El Niño se estabelecer até julho.

Mesmo assim, especialistas alertam que isso não elimina o risco de tempestades severas.

Tecnologia deve melhorar previsões

Autoridades americanas afirmaram que os avanços tecnológicos dos últimos anos devem ajudar na preparação e resposta a desastres naturais.

O diretor do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Ken Graham, afirmou que o país está mais preparado do que nunca para enfrentar a temporada.

“Nunca estivemos tão preparados para uma temporada de furacões”, declarou.

Como funciona a classificação

Uma tempestade recebe nome quando os ventos sustentados atingem pelo menos 63 km/h.

Ela passa a ser considerada furacão quando os ventos chegam a 119 km/h.

Já os chamados “grandes furacões” atingem categoria 3 ou superior na escala Saffir-Simpson, com ventos acima de 178 km/h.

Previsão de 2025 foi considerada precisa

A NOAA destacou que a previsão do ano passado teve bom nível de acerto.

Em 2025, a agência previa entre 13 e 18 tempestades nomeadas. Ao final da temporada, foram registradas 13 tempestades, incluindo cinco furacões — quatro deles de grande intensidade.

Lista oficial de nomes para 2026

A Organização Meteorológica Mundial também divulgou os nomes que serão usados para tempestades e furacões nesta temporada.

Entre eles estão:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky e Wilfred.

Fonte: CBS