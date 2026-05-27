Especialistas demonstram otimismo cauteloso com mercado de seguros residenciais na Flórida antes da temporada de furacões

Reformas aprovadas nos últimos anos ajudaram a estabilizar o setor, atrair novas seguradoras e reduzir pressão sobre preços

Especialistas do setor de seguros demonstraram otimismo moderado sobre o mercado imobiliário e de seguros residenciais da Flórida às vésperas da temporada de furacões no Atlântico, que começa oficialmente em 1º de junho.

Após anos de aumentos expressivos nos preços dos seguros, autoridades e analistas afirmam que mudanças legislativas aprovadas em 2022 e 2023 começaram a trazer maior estabilidade ao setor. As reformas buscaram reduzir processos considerados abusivos e limitar práticas que, segundo o mercado, contribuíam para o aumento dos custos das seguradoras.

Além disso, a ausência de grandes furacões atingindo diretamente a Flórida no último ano ajudou a melhorar os resultados financeiros das empresas e a atrair novas seguradoras para o estado.

Segundo representantes da indústria, cerca de 20 novas companhias de seguros patrimoniais e de acidentes entraram no mercado da Flórida recentemente, trazendo mais de US$ 850 milhões em novos investimentos.

O número de apólices da seguradora estatal Citizens Property Insurance também caiu significativamente — de 1,41 milhão em outubro de 2023 para cerca de 336 mil atualmente — sinalizando maior participação do setor privado.

“Estamos nos tornando cada vez mais resilientes no estado”, afirmou Patricia Born, especialista em gestão de riscos e seguros da Universidade Estadual da Flórida. “Estou otimista de que estaremos em melhor situação diante das próximas tempestades do que estivemos no passado.”

Outro fator positivo apontado pelos especialistas é o chamado “soft cycle” do mercado de resseguros — o seguro das próprias seguradoras — que atualmente apresenta condições mais favoráveis para as empresas.

Apesar do cenário mais estável, analistas alertam que os moradores da Flórida não devem esperar uma queda drástica nos preços dos seguros tão cedo. O estado continua sendo uma das regiões de maior risco climático do mundo devido à exposição simultânea ao Oceano Atlântico e ao Golfo do México.

Especialistas destacam ainda que basta um grande furacão para comprometer anos de recuperação do mercado.

No último dia 20, o comissário de seguros da Flórida, Mike Yaworsky, e o diretor financeiro do estado, Blaise Ingoglia, anunciaram a entrada de mais três seguradoras no mercado local: Builder Reciprocal Insurance Exchange, Frontline Insurance Reciprocal Exchange e Wingsail Insurance Company.

“Competição é a melhor forma de garantir que os moradores da Flórida tenham acesso à melhor cobertura pelo melhor preço”, afirmou Ingoglia.

As reformas implementadas nos últimos anos eliminaram honorários advocatícios automáticos em ações contra seguradoras e proibiram a chamada “assignment of benefits”, prática em que empresas terceirizadas assumiam processos de indenização dos segurados.

Segundo relatório recente da agência de classificação de risco AM Best, o mercado de seguros residenciais da Flórida se tornou “cada vez mais administrável”. O documento aponta que seguradoras especializadas em propriedades no estado registraram quase US$ 1 bilhão em ganhos operacionais — uma recuperação significativa em comparação às perdas registradas há apenas dois anos.

Mesmo com os sinais positivos, especialistas reforçam que a estabilidade do mercado dependerá diretamente da intensidade da próxima temporada de furacões.

Fonte: NBC