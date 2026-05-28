Chefe interino da FEMA diz que agência está pronta para temporada de furacões nos EUA

Apesar de cortes, falta de funcionários e pressão política, agência federal garante preparação para enfrentar desastres em 2026

Às vésperas do início oficial da temporada de furacões no Atlântico, marcado para 1º de junho, a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA) tenta transmitir confiança em meio a críticas sobre falta de pessoal, cortes internos e mudanças na política federal de resposta a desastres.

Durante um exercício de preparação realizado na sede da FEMA, em Washington, o administrador interino Bob Fenton afirmou que a agência está pronta para enfrentar a temporada de tempestades deste ano.

“Nós estamos prontos para a temporada de furacões. Isso faz parte do nosso DNA”, declarou Fenton em entrevista à CBS News.

O treinamento simulou a chegada de um furacão de categoria 2 próximo à Louisiana e reuniu representantes da FEMA, Guarda Nacional, Cruz Vermelha Americana, Guarda Costeira, Exército da Salvação e autoridades estaduais e locais.

A declaração acontece em um momento delicado para a agência federal. Segundo democratas do Comitê de Segurança Interna da Câmara, a FEMA perdeu mais de 5 mil funcionários desde janeiro de 2025 e quase metade dos principais cargos de liderança seguem vagos.

Além disso, um relatório do Government Accountability Office apontou anteriormente que apenas 12% da força operacional da agência estava disponível no início da preparação para a temporada deste ano.

Fenton, no entanto, afirmou que os números atuais melhoraram e disse que cerca de 30% da força de trabalho de resposta a desastres está pronta para atuação imediata — percentual considerado normal pela agência.

“Temos uma equipe muito experiente”, afirmou.

Agência ainda tenta se recuperar após paralisação

O administrador reconheceu que a FEMA ainda enfrenta consequências da longa paralisação parcial do governo federal e das restrições orçamentárias enfrentadas nos últimos meses.

Segundo ele, a interrupção afetou treinamentos, coordenação entre agências e programas de preparação nacional.

“Estamos correndo atrás do prejuízo, mas conseguimos recuperar rapidamente”, disse.

A FEMA também enfrentou dificuldades financeiras recentemente após o Fundo de Assistência a Desastres atingir níveis críticos, obrigando a agência a limitar gastos apenas para necessidades consideradas urgentes.

Temporada de furacões e Copa do Mundo pressionam estrutura

Além da temporada de furacões, a FEMA também se prepara para apoiar operações ligadas à Copa do Mundo da FIFA, que exigirá grande mobilização de segurança e gerenciamento de emergências em diversas cidades americanas.

Segundo Fenton, milhões de dólares em recursos para preparação local foram atrasados devido à paralisação do governo.

“Desastres não esperam. Furacões, incêndios, enchentes e outros eventos podem acontecer ao mesmo tempo”, afirmou.

Uso de inteligência artificial começa a ser testado

A FEMA também anunciou que começou a testar ferramentas de inteligência artificial para agilizar atendimentos a vítimas de desastres.

Segundo Fenton, a tecnologia poderá ajudar funcionários a localizar informações mais rapidamente e melhorar o sistema de assistência individual para sobreviventes de emergências.

Ele afirmou que os testes utilizam sistemas internos do Departamento de Segurança Interna e garantiu que dados pessoais não serão compartilhados em plataformas públicas.

FEMA reforça importância do seguro residencial

Durante a entrevista, Fenton também alertou que muitas pessoas ainda acreditam que a FEMA cobre integralmente prejuízos causados por desastres naturais — o que não acontece.

Segundo ele, a ajuda federal serve apenas para necessidades emergenciais, como abrigo temporário e condições básicas de sobrevivência.

O valor médio pago pela FEMA nos últimos cinco anos foi de cerca de US$ 6 mil por pessoa.

“A melhor forma de proteção continua sendo o seguro”, afirmou.

Fenton também incentivou moradores de áreas de risco a contratar seguro contra enchentes o quanto antes, lembrando que muitas apólices possuem prazo de carência de até 30 dias antes de entrarem em vigor.

Apesar das incertezas sobre possíveis mudanças futuras no papel da FEMA, o administrador garantiu que a agência continuará preparada para responder aos desastres.

“Olhe ao seu redor. Estamos aqui. Estamos treinando. Estamos nos preparando para o próximo evento”, concluiu.

Fonte: CBS