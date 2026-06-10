Estudo alerta que reforma da FEMA pode dificultar acesso a ajuda federal após desastres naturais

Proposta apoiada pelo governo Trump transferiria custos para estados e sobreviventes em plena temporada de furacões

Uma nova análise divulgada nos Estados Unidos alerta que a proposta de reformulação da FEMA — a agência federal responsável pela resposta a desastres naturais — poderá dificultar o acesso à ajuda federal e transferir grande parte dos custos de recuperação para estados, municípios e vítimas.

O relatório foi publicado pelo grupo de defesa “Sabotaging Our Safety” após o Conselho de Revisão da FEMA, criado durante o governo Trump, sugerir mudanças profundas na estrutura da agência.

A proposta prevê transformar a FEMA em uma organização mais enxuta, com atuação limitada, deixando estados e governos locais como principais responsáveis pelas respostas a furacões, enchentes, incêndios e outros desastres naturais.

O debate acontece justamente durante o início da temporada de furacões nos Estados Unidos.

Mudanças podem reduzir número de desastres reconhecidos pelo governo federal

Segundo a análise, uma das principais alterações propostas aumentaria significativamente o limite necessário para que um desastre seja oficialmente reconhecido pelo governo federal.

O chamado “indicador per capita”, usado para calcular se os danos justificam ajuda federal, subiria de US$ 1,94 para US$ 2,99 por habitante.

Na prática, o estudo afirma que:

- quase 29% das declarações federais de desastre entre 2012 e 2025 deixariam de ser aprovadas;

- cerca de 16 desastres por ano perderiam acesso à assistência federal;

- comunidades rurais seriam as mais prejudicadas.

Isso ocorre porque os danos são comparados à população total do estado. Assim, um pequeno condado rural pode sofrer destruição severa sem atingir o limite estadual exigido para receber ajuda federal.

Auxílio para reconstrução também mudaria

Outra proposta criticada envolve o fim do atual modelo de reembolso da FEMA para reconstrução de infraestrutura pública.

Hoje, a agência cobre custos reais de:

- remoção de destroços;

- reparo de estradas;

- reconstrução de hospitais;

- escolas;

- sistemas de água e energia.

Pela nova proposta, chamada RAPID, estados receberiam valores fixos calculados por fórmula baseada em indicadores como velocidade dos ventos e profundidade das enchentes.

O relatório alerta que o sistema pode gerar enormes diferenças entre o valor recebido e o custo real da reconstrução.

“A reconstrução depende de fatores locais como preço de materiais, idade da infraestrutura e exigências de engenharia que a fórmula simplesmente ignora”, diz o estudo.

Além disso, os recursos precisariam ser usados em até oito anos — prazo considerado irreal por especialistas, já que grandes projetos frequentemente levam mais de uma década para serem concluídos.

Seguro contra enchentes pode ficar mais caro

O relatório também aponta que as mudanças podem elevar drasticamente o custo do seguro contra enchentes para famílias de baixa renda.

Segundo a análise:

- áreas mais vulneráveis poderiam registrar aumento de até 279% nos prêmios;

- algumas famílias passariam a pagar mais de US$ 2 mil extras por ano;

- moradores de regiões pobres correm risco de perder cobertura por não conseguirem arcar com os custos.

O estudo destaca ainda que o programa federal de seguro contra enchentes já acumula uma dívida de cerca de US$ 20 bilhões.

Ajuda habitacional de longo prazo pode acabar

Outro ponto controverso é a proposta de retirar da FEMA a responsabilidade por assistência habitacional de longo prazo para famílias desalojadas.

A tarefa passaria para estados, territórios e governos tribais.

Segundo o relatório, a mudança pode tornar permanentes os deslocamentos de famílias de baixa renda, idosos, locatários e pessoas sem seguro residencial.

FEMA enfrenta crise interna em plena temporada de furacões

A discussão sobre a reforma ocorre enquanto a FEMA enfrenta dificuldades operacionais.

Desde janeiro de 2025, a agência perdeu mais de 5 mil funcionários, e quase metade dos principais cargos de liderança está vaga.

Apesar disso, o administrador interino Bob Fenton afirmou que a FEMA está preparada para a temporada de furacões.

Já o Government Accountability Office (GAO) alertou que a agência pode não ter pessoal suficiente caso ocorram desastres consecutivos de grande escala.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pela FEMA, afirmou que as mudanças propostas buscam fortalecer a eficiência, a responsabilidade e a capacidade operacional da agência.

Fonte: CBS