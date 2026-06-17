Tempestade Tropical Arthur se forma no Golfo do México e marca início da temporada de ciclones no Atlântico

Primeiro sistema nomeado da temporada avança pela costa do Texas e pode provocar enchentes, ventos fortes e tornados em diversos estados do sul dos EUA

A Tempestade Tropical Arthur se formou nesta quarta-feira (17) no Golfo do México, tornando-se o primeiro ciclone nomeado da temporada de furacões do Atlântico em 2026. O sistema surgiu próximo à costa do Texas e segue em direção à Louisiana, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

No momento da formação, Arthur apresentava ventos sustentados de cerca de 65 km/h, intensidade suficiente para ser classificado como tempestade tropical, mas ainda muito abaixo da força necessária para atingir a categoria de furacão.

De acordo com os meteorologistas, a tempestade deverá manter intensidade semelhante nas próximas horas, embora ganhe velocidade enquanto se desloca pela costa do Texas. A previsão indica que o sistema avance para o sul da Louisiana antes de seguir para o interior do continente, onde deverá enfraquecer gradualmente até se dissipar entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

Apesar de não representar uma ameaça como furacão, Arthur preocupa pelas fortes chuvas associadas ao sistema. O Centro Nacional de Furacões alertou para risco de enchentes potencialmente fatais em uma ampla faixa do sul dos Estados Unidos, abrangendo áreas entre Houston, no Texas, e Atlanta, na Geórgia.

Alertas de tempestade tropical foram emitidos para trechos da costa entre Sargent, no Texas, e Morgan City, na Louisiana. Nessas regiões, são esperadas condições típicas de tempestades tropicais, incluindo rajadas de vento, chuva intensa e possibilidade de alagamentos.

As projeções indicam acumulados de chuva entre 125 e 250 milímetros em partes do Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e no oeste da região conhecida como Panhandle da Flórida. Autoridades também alertam para a possibilidade de marés de tempestade elevarem o nível da água em até 1,2 metro acima do normal em áreas costeiras vulneráveis.

Segundo o NHC, as áreas próximas e a leste do ponto de chegada da tempestade ao continente poderão registrar as condições mais severas, incluindo ondas perigosas, correntes de retorno e ressacas capazes de colocar vidas em risco.

Além disso, meteorologistas não descartam a ocorrência de tornados isolados associados ao sistema nos próximos dias.

A temporada de furacões do Atlântico ocorre oficialmente entre 1º de junho e 30 de novembro. Embora a atividade costume atingir o pico entre agosto e outubro, especialistas projetam uma temporada abaixo da média em 2026. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) prevê entre oito e 14 tempestades nomeadas, das quais três a cinco podem evoluir para furacões.

Fonte: CBS