Depressão Tropical Dois pode se tornar tempestade Bertha nesta segunda-feira

Sistema no Golfo do México avança lentamente em direção ao noroeste e coloca parte do Panhandle da Flórida em alerta para chuva intensa, ventos fortes e ressaca.

A Depressão Tropical Dois deve ganhar força e se transformar em uma tempestade tropical nesta segunda-feira (20), segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Caso isso aconteça, o sistema receberá o nome Bertha.

O fenômeno se formou no domingo (19) sobre o Golfo do México e segue avançando lentamente em direção ao noroeste.

Neste momento, o centro do sistema está localizado a cerca de 190 quilômetros ao sul de Panama City, no noroeste da Flórida.

O NHC emitiu um alerta de tempestade tropical para parte do Panhandle da Flórida, onde há possibilidade de ventos com força de tempestade tropical nas próximas 24 a 48 horas.

Além dos ventos, a previsão indica acumulados de até 150 milímetros de chuva em áreas do norte do Golfo do México, aumentando o risco de alagamentos localizados.

As autoridades também alertam para a possibilidade de ressaca com elevação do nível do mar superior a 90 centímetros em alguns trechos da costa, além de mar agitado e condições perigosas para embarcações.

Segundo os meteorologistas, o sistema não deve provocar impactos no sul da Flórida, incluindo as regiões de Miami e Fort Lauderdale, concentrando seus efeitos no norte do estado e em áreas próximas à costa do Golfo.

Fonte: NBC