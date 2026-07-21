Tempestade Tropical Bertha se forma no Golfo do México e coloca parte da costa sul dos EUA em alerta

Sistema pode provocar ventos fortes, ressaca e até 200 milímetros de chuva entre a Flórida e o Texas; Nova Orleans está na área de possível impacto.

A Depressão Tropical Dois ganhou força e se transformou na Tempestade Tropical Bertha na noite desta segunda-feira (20), informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Às 20h (horário da Costa Leste), Bertha apresentava ventos sustentados de 64 km/h (40 mph) e se deslocava lentamente a apenas 5 km/h (3 mph). O centro da tempestade estava localizado cerca de 180 quilômetros ao sul de Panama City, no noroeste da Flórida.

O NHC emitiu um alerta de tempestade tropical para uma extensa faixa da costa do Golfo do México, que vai do Panhandle da Flórida até o sudeste da Louisiana. Entre as cidades sob monitoramento estão Panama City e Pensacola (Flórida), Mobile (Alabama) e Gulfport (Mississippi).

Segundo os meteorologistas, as condições típicas de tempestade tropical, com ventos fortes e chuva intensa, podem começar a atingir essas regiões ainda nesta segunda-feira.

A previsão indica que Bertha continuará ganhando força lentamente nos próximos dias, deslocando-se paralelamente à costa do Golfo. Os modelos mais recentes apontam que o sistema poderá passar próximo ou ao sul de Nova Orleans, na quarta-feira (22).

Depois disso, a tendência é que Bertha enfraqueça novamente para uma depressão tropical na quinta-feira (23) e perca força gradualmente até o fim da semana, à medida que se aproxima da costa do Texas.

Além dos ventos, o sistema deve provocar ressaca entre 30 e 90 centímetros em trechos da costa oeste da Flórida, entre Indian Pass e a região do rio Chassahowitzka. As autoridades também alertam para a formação de correntes de retorno perigosas, que podem representar risco à vida de banhistas.

Entre segunda-feira e sexta-feira, a expectativa é de acumulados de 50 a 100 milímetros de chuva em áreas da costa do Golfo, com pontos isolados podendo registrar até 200 milímetros, aumentando o risco de alagamentos.

Na quarta e quinta-feira, os efeitos da tempestade poderão alcançar partes da Louisiana e do sudeste do Texas, incluindo a região entre Nova Orleans e Houston, onde também há possibilidade de ventos característicos de tempestade tropical.

Fonte: ABC