Tempestade Tropical Bertha avança pelo Golfo e coloca costa sul dos EUA em alerta

Sistema provoca chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos entre a Flórida e o Texas; Nova Orleans está na rota da tempestade.

A Tempestade Tropical Bertha continua avançando lentamente pelo Golfo do México nesta quarta-feira (22), levando chuva, ventos fortes e risco de ressaca para grande parte da costa norte do Golfo. O sistema deve atingir áreas entre o Panhandle da Flórida e o Texas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Bertha, a segunda tempestade nomeada da temporada de furacões de 2026 no Atlântico, segue se deslocando para oeste, paralelamente à costa, e deve passar pela região de Nova Orleans ainda nesta quarta-feira à noite, antes de seguir em direção a Houston. A previsão é que o sistema perca força gradualmente e se dissipe até o fim da semana.

Na atualização mais recente, o NHC informou que Bertha apresentava ventos sustentados de até 80 km/h (50 mph), uma redução em relação aos 96 km/h (60 mph) registrados na noite anterior.

Alertas ampliados

As autoridades ampliaram os alertas de tempestade tropical para áreas costeiras do sudoeste da Louisiana e nordeste do Texas.

Já o aviso de tempestade tropical permanece em vigor entre a divisa dos condados de Okaloosa e Walton, na Flórida, até Morgan City, na Louisiana, incluindo a cidade de Nova Orleans e o lago Pontchartrain.

Também há alerta para a faixa costeira entre Morgan City (Louisiana) e Sargent (Texas), além da região do Lago Maurepas, na Louisiana.

Segundo o NHC, as condições de tempestade tropical devem continuar se espalhando pelas áreas sob aviso ao longo desta quarta-feira, enquanto regiões sob alerta podem começar a sentir os efeitos do sistema ainda nesta noite e durante a quinta-feira.

Chuva intensa e risco de alagamentos

A previsão indica acumulados de 25 a 100 milímetros de chuva, com pontos isolados podendo registrar até 150 milímetros entre o oeste da Flórida e o sul do Texas até quinta-feira.

Os meteorologistas alertam para o risco de alagamentos repentinos, principalmente em áreas urbanas.

Além disso, a tempestade poderá provocar maré de tempestade (storm surge), elevando o nível do mar em até 1,2 metro (4 pés) em alguns trechos do litoral.

Bertha é a segunda tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico em 2026. A primeira foi a Tempestade Tropical Arthur, que atingiu a costa do Texas em junho.

Fonte: CBS