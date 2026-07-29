Atlântico deve ter início de agosto mais calmo que o normal na temporada de furacões

Especialistas apontam que ventos fortes em altitude e condições atmosféricas desfavoráveis devem limitar a formação de ciclones nas próximas semanas.

Agosto costuma marcar o período de maior atividade da temporada de furacões no Atlântico, quando aumentam as chances de formação de tempestades e furacões. No entanto, especialistas indicam que o início deste mês deve ser mais tranquilo do que o habitual.

Segundo a análise meteorológica, diversos fatores atmosféricos estão dificultando o desenvolvimento de sistemas tropicais. Entre eles estão o aumento do cisalhamento do vento — diferença na velocidade e direção dos ventos em diferentes altitudes — e a presença de ar mais seco e descendente sobre grande parte do Atlântico, do Golfo do México e do Caribe.

Essas condições inibem a organização das tempestades, reduzindo as chances de que evoluam para ciclones tropicais. Além disso, as temperaturas da superfície do mar no Atlântico tropical estão menos favoráveis do que nos últimos anos, o que também limita a formação de furacões.

Os meteorologistas destacam que agosto normalmente registra alguns dos eventos mais importantes da temporada. Em anos recentes, o mês foi marcado por furacões de grande intensidade e por impactos significativos nos Estados Unidos.

Apesar da previsão de um início mais lento, os especialistas alertam que isso não significa que a temporada será fraca. As condições podem mudar ao longo do mês, especialmente na segunda quinzena, quando historicamente a atividade costuma aumentar.

Por enquanto, os principais modelos meteorológicos não indicam a formação de sistemas tropicais significativos durante a primeira ou segunda semana de agosto, sugerindo um começo de mês relativamente calmo para a temporada de furacões no Atlântico.

Fonte: Local 10

