Atlântico pode voltar a ganhar força, enquanto Havaí monitora nova ameaça de tempestade

O Atlântico deve permanecer sem atividade significativa de furacões até pelo menos o início da próxima semana. No entanto, os modelos meteorológicos já apontam para a possibilidade de uma nova formação tropical entre os dias 25 e 26 de agosto, quando uma forte onda tropical deve avançar pelo Atlântico leste.

Ainda não há confirmação de que o sistema irá se desenvolver, mas os principais modelos meteorológicos vêm apresentando sinais de organização. A possibilidade ganha atenção porque, climatologicamente, o período entre o fim de agosto e o início de setembro costuma favorecer mais a formação de tempestades tropicais e furacões.

Por enquanto, não são esperadas ameaças tropicais no Atlântico até pelo menos o final da próxima semana.

Havaí monitora possível nova tempestade

A situação é diferente no Pacífico Central, onde o Havaí acompanha de perto o Invest 90E, localizado a cerca de 1.600 quilômetros a sudeste das ilhas.

O sistema deve se organizar gradualmente nos próximos dias e pode se transformar em uma depressão tropical e, posteriormente, na tempestade tropical Moke, nome pronunciado “MOH-keh”. A previsão indica que o sistema poderá se aproximar do Havaí neste próximo fim de semana.

Ainda é cedo para determinar se Moke representará uma ameaça direta às ilhas. Os modelos também podem apresentar mudanças significativas enquanto o sistema não estiver completamente formado.

As autoridades havaianas permanecem especialmente atentas porque o arquipélago ainda se recupera dos impactos da tempestade Lala, que atingiu a região no último fim de semana. Parte da infraestrutura permanece fragilizada e alguns rios continuam com níveis elevados após as chuvas históricas.

Embora as condições atuais não pareçam tão favoráveis ao fortalecimento do sistema quanto eram durante a passagem de Lala, especialistas alertam que uma tempestade não precisa atingir diretamente o Havaí para provocar novos problemas.

Fonte: Local 10