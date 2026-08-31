Restos da tempestade Dolly levam chuva ao Caribe e têm baixa chance de voltar a se desenvolver

Sistema deixou chuvas bem-vindas em Porto Rico e nas Ilhas Virgens e deve continuar avançando para o oeste nos próximos dias.

Os remanescentes da antiga tempestade tropical Dolly levaram chuva ao Caribe durante o fim de semana, ajudando uma região que enfrenta condições de seca.

As precipitações atingiram principalmente Porto Rico e as Ilhas Virgens. Embora a quantidade de chuva não seja suficiente para acabar com a seca, o volume foi considerado positivo para a região.

O sistema deve continuar avançando para o oeste nos próximos dias, como uma onda tropical. No momento, os meteorologistas avaliam como baixa a possibilidade de que os remanescentes voltem a se desenvolver.

Os modelos meteorológicos apresentam cenários diferentes para o fim da semana. Apesar de alguns deles indicarem a possibilidade de fortalecimento do sistema, o ambiente atual, com forte cisalhamento dos ventos em altitude e o rápido deslocamento da onda, deve dificultar seu desenvolvimento nos próximos dias.

Uma aeronave Hurricane Hunter está prevista, de forma preliminar, para investigar a região próxima às Bahamas na terça-feira, caso as condições indiquem a necessidade de monitoramento mais detalhado.

Chuva deve continuar no sul da Flórida

Para o sul da Flórida e as Florida Keys, a previsão continua indicando dias chuvosos na transição entre agosto e setembro.

A expectativa é de pancadas e tempestades diárias, intercaladas com períodos de sol.

A chuva pode ser especialmente bem-vinda porque Fort Lauderdale e Miami acumulam déficits de aproximadamente 12 a 15 polegadas de precipitação ao longo do ano.

Caso os remanescentes de Dolly avancem em direção ao sul da Flórida, o período de maior concentração de umidade e chuva deve ocorrer entre quinta e sexta-feira.

Fonte: NBC