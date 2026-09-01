Alerta de tempestade tropical é emitido para partes do litoral do Texas e da Louisiana

Autoridades emitiram nesta segunda-feira um alerta de tempestade tropical para trechos do litoral do Texas e da Louisiana após a formação de um possível ciclone tropical no Golfo do México.

O sistema é o quinto a se desenvolver na temporada de furacões do Atlântico de 2026 e foi classificado provisoriamente pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) como Potencial Ciclone Tropical Cinco.

Caso continue se fortalecendo, o sistema deverá receber o nome de tempestade tropical Edouard.

Chuva forte e risco de alagamentos

Segundo os meteorologistas, partes do litoral do Texas e algumas áreas do interior do estado podem receber entre 3 e 6 polegadas de chuva, com acumulados de até 9 polegadas em pontos isolados.

No sudoeste da Louisiana, a previsão indica entre 2 e 3 polegadas de chuva.

O NHC alerta que os volumes elevados podem provocar alagamentos repentinos, principalmente em áreas urbanas e regiões mais baixas.

Também existe risco de uma elevação do nível do mar de até 3 pés em alguns pontos do litoral.

O alerta abrange atualmente áreas do sudeste do Texas e do sudoeste da Louisiana, entre Port Bolivar, no Texas, e a divisa dos condados de Vermilion e Cameron, na Louisiana.

Sistema pode chegar à costa na terça-feira

Na manhã desta segunda-feira, o sistema avançava lentamente em direção ao oeste, rumo à costa do Golfo.

Por volta das 11h (horário de Brasília), o centro estava localizado a aproximadamente 130 milhas de Morgan City, Louisiana, e 230 milhas de Port Arthur, Texas.

Os ventos máximos sustentados estavam em torno de 35 mph, pouco abaixo dos 39 mph necessários para que o sistema seja oficialmente classificado como tempestade tropical.

Os meteorologistas esperam algum fortalecimento nas próximas horas. A previsão mais recente indica que condições de tempestade tropical podem atingir a região costeira entre terça e quarta-feira.

Moradores das áreas sob alerta devem acompanhar as atualizações do Centro Nacional de Furacões e das autoridades locais.

Fonte: CBS