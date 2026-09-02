Temporada de furacões de 2026 pode quebrar recorde histórico? Estamos perto

A temporada de furacões de 2026 no Atlântico tem sido excepcionalmente tranquila — e agora se aproxima de uma data que pode colocar o período nos livros de recordes.

O dia 11 de setembro é a data mais tardia em que o Atlântico ficou sem registrar seu primeiro furacão na era moderna dos satélites. A marca foi estabelecida em 2002 e 2013.

Em 2013, o furacão Humberto se formou em 11 de setembro. Em 2002, foi o furacão Gustav que se tornou o primeiro da temporada na mesma data.

Agora, 2026 se aproxima desse recorde.

Por que o Atlântico está tão tranquilo?

Um dos principais fatores é o El Niño, fenômeno que pode provocar ventos mais fortes nas camadas superiores da atmosfera sobre o Atlântico. Isso aumenta o chamado cisalhamento do vento, dificultando a organização e o fortalecimento dos sistemas tropicais.

Quando o cisalhamento é intenso, ele pode desestruturar tempestades em formação e impedir que elas se desenvolvam até atingir a força de um furacão.

Mas a temporada de furacões ainda está longe de acabar

Um Atlântico tranquilo não significa que a temporada esteja chegando ao fim.

Setembro costuma ser o período de maior atividade da temporada de furacões, e as condições nos trópicos podem mudar rapidamente, favorecendo a formação de tempestades.

A atividade também pode continuar intensa até outubro, quando alguns sistemas importantes costumam se formar mais tarde na temporada.

Por enquanto, portanto, o que existe é uma possibilidade de recorde, e não uma previsão de que 2026 irá necessariamente quebrá-lo.

E, principalmente, a tranquilidade atual do Atlântico não deve fazer com que moradores das áreas vulneráveis baixem a guarda. A temporada de furacões se estende até 30 de novembro.

Fonte: Click Orlando