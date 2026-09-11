Modelo prevê furacão perto da Flórida, mas especialistas alertam para possível "tempestade fantasma"

Previsões de um possível furacão próximo à Flórida na última semana de setembro estão movimentando as redes sociais, mas especialistas alertam que, neste momento, não existe uma ameaça tropical atual e confiável para o estado.

O alarme começou após o modelo meteorológico americano GFS indicar, em algumas projeções de longo prazo, a formação de um furacão no Golfo do México. No entanto, esse cenário não aparece nos principais modelos meteorológicos utilizados para avaliar possíveis sistemas tropicais.

O fato de apenas o GFS indicar um furacão no Golfo já é considerado um motivo para cautela. Além disso, o modelo possui um histórico conhecido de desenvolver, em suas projeções de longo prazo, o que os meteorologistas chamam de "tempestades fantasmas" — sistemas que aparecem nas previsões, mas acabam não se concretizando.

Para avaliar possíveis formações tropicais com maior antecedência, meteorologistas costumam dar mais peso aos chamados modelos de conjunto, ou ensembles. Eles reúnem dezenas de simulações com diferentes condições iniciais para representar as incertezas da previsão.

Quando várias dessas simulações apresentam resultados semelhantes, aumenta a confiança de que determinado cenário possa realmente acontecer. Neste caso, porém, os principais ensembles apresentam pouco ou nenhum sinal de desenvolvimento de um sistema no Golfo do México.

Menos de um pequeno número de simulações dos modelos europeu e de inteligência artificial do Google DeepMind aponta para alguma possibilidade de desenvolvimento por volta de 21 de setembro.

O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos também mantém uma área destacada a leste da Flórida para possível desenvolvimento tropical, mas não aponta uma ameaça no Golfo do México. Segundo a análise, essa possibilidade estaria mais relacionada à permanência de uma frente fria próxima ao sudeste dos Estados Unidos, que poderia favorecer algum desenvolvimento tropical, e não à formação de um sistema vindo das regiões mais profundas do Atlântico.

O dia 10 de setembro marca o pico climatológico da temporada de furacões no Atlântico. Apesar de a atividade ter sido relativamente tranquila até agora, mais da metade da temporada ainda está pela frente.

Os meteorologistas avaliam que o Atlântico pode apresentar uma breve janela de condições mais favoráveis entre o fim de setembro e o início de outubro. A temporada de furacões, porém, segue oficialmente até 30 de novembro.

Por enquanto, portanto, a previsão viralizada nas redes sociais não representa uma ameaça concreta de furacão para a Flórida.

Fonte: Click Orlando