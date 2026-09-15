Nova área de baixa pressão no Atlântico pode ganhar força nesta semana

Uma nova área de baixa pressão no Atlântico central está sendo monitorada nesta semana e pode se tornar o próximo sistema tropical da temporada. O fenômeno foi incluído no domingo (13) no mapa de perspectivas de tempo tropical do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

A área está sobre o Atlântico subtropical aberto, longe da influência do El Niño, que pode dificultar a formação de sistemas tropicais. No início desta segunda-feira (14), havia atividade de tempestades desorganizadas ao redor da baixa pressão.

O NHC considera baixa a possibilidade de desenvolvimento nos próximos dias, mas o sistema deve se deslocar para uma região com ventos em altitude mais fracos e condições mais favoráveis.

Modelos de IA estão mais otimistas

A principal diferença está nas previsões dos modelos meteorológicos. Sistemas tradicionais, como o Euro e o GFS americano, ainda indicam pouca possibilidade de desenvolvimento.

Já modelos baseados em inteligência artificial apresentam um cenário bem mais favorável. O sistema de previsão por conjunto do Google DeepMind aponta mais de 70% de chance de desenvolvimento nesta semana, com vários cenários indicando que o sistema poderia se fortalecer até atingir intensidade de furacão no início da próxima semana.

Os modelos de IA do Euro também apresentam chances elevadas de desenvolvimento, embora sejam menos agressivos quanto à intensidade.

Especialistas avaliam que o cenário mais provável esteja entre as duas projeções. A atividade de tempestades já presente e a configuração das correntes de jato podem favorecer a organização do sistema nos próximos dias.

Mesmo nos poucos cenários dos modelos tradicionais que indicam desenvolvimento, as previsões apontam para uma possível intensificação significativa.

Por enquanto, não há expectativa de ameaça para áreas terrestres na próxima semana. Moradores das Bermudas, porém, devem acompanhar a evolução do sistema.

Fonte: Local 10