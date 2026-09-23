Furacão Polo, de categoria 4, se aproxima da costa do México

O furacão Polo, uma poderosa tempestade de categoria 4, continuava avançando lentamente pelo Pacífico, próximo à costa sudoeste do México, na manhã desta quarta-feira. A previsão é que o sistema passe próximo ao litoral nos próximos dias, mas sem atingir diretamente a costa.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), os ventos máximos sustentados de Polo chegaram a 180 mph (290 km/h) na terça-feira, durante uma rápida intensificação. Na manhã de quarta, porém, os ventos haviam diminuído para cerca de 150 mph (240 km/h) — ainda próximos do limite de 157 mph (252 km/h) necessário para a classificação de categoria 5.

Os meteorologistas esperam que a intensidade do sistema oscile nos próximos dias, mas que Polo continue sendo um furacão de grande intensidade.

Chuva intensa e risco de deslizamentos

Polo estava localizado a aproximadamente 165 milhas (265 km) da costa de Zihuatanejo, no estado de Guerrero. As primeiras bandas externas de chuva já começavam a alcançar o litoral.

O furacão produzia ventos com força de furacão a até 40 milhas (64 km) do centro e ventos de tempestade tropical a cerca de 105 milhas (169 km). O sistema avançava muito lentamente, a apenas 2 mph (3 km/h) em direção ao norte.

O NHC alertou que as fortes chuvas podem provocar inundações e deslizamentos de terra potencialmente fatais, principalmente em áreas de terreno acidentado.

Guerrero e Michoacán podem registrar entre 3 e 6 polegadas (76 a 152 mm) de chuva, com acumulados de até 8 polegadas (203 mm) em alguns pontos, até quinta-feira. Partes costeiras de Oaxaca, Colima e Jalisco também podem receber entre 2 e 4 polegadas (51 a 102 mm).

Alertas em três estados

O governo mexicano emitiu um alerta de tempestade tropical para um trecho entre Tecpan de Galeana, em Guerrero, e Punta San Telmo, em Michoacán.

Também está em vigor uma vigília de tempestade tropical entre Punta San Telmo e Playa Perula, no estado de Jalisco.

Além das chuvas, Polo deve provocar condições perigosas no mar e correntes de retorno, que podem aumentar o risco de alagamentos ao longo da costa.

A tempestade ainda está bem ao sul da península da Baixa Califórnia, mas as previsões de longo prazo indicam que o sistema poderá mudar de direção e seguir para essa região no início da próxima semana.

Um dos furacões mais fortes do Pacífico

Polo já entrou para os registros históricos do Pacífico Oriental. Em termos de pressão central, é o segundo furacão mais intenso já registrado na região, atrás apenas do furacão Patricia, de 2015.

Em relação à velocidade dos ventos, Polo está empatado em terceiro lugar entre os mais fortes, ao lado do furacão Rick, de 2009.

Fonte: CBS