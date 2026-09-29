Temporada de furacões no Atlântico chega ao fim de setembro sem nenhum furacão pela primeira vez

A temporada de furacões do Atlântico chega ao fim de setembro com um cenário incomum: nenhum furacão foi registrado durante o mês, algo que não ocorre nos registros modernos considerados confiáveis.

Setembro é tradicionalmente o período mais movimentado da temporada. Nos últimos anos, o mês foi marcado por alguns dos furacões mais destrutivos já registrados nos Estados Unidos.

Em 2024, o furacão Helene atingiu a região da baía de Tampa e o Big Bend, na Flórida, antes de avançar para os Apalaches e provocar chuvas históricas. O sistema se tornou o furacão mais mortal a atingir o território continental americano desde Katrina, quase duas décadas antes.

Em 2022, o furacão Ian, de categoria 4, atingiu o sudoeste da Flórida e provocou uma maré de tempestade de aproximadamente 4,5 metros em áreas como Sanibel Island e Fort Myers Beach. O fenômeno se tornou um dos furacões mais caros da história dos EUA.

A temporada também contrasta com 2015, quando o furacão Joaquin se intensificou rapidamente sobre o Atlântico e chegou perto da categoria 5. O sistema devastou partes das Bahamas e esteve relacionado ao naufrágio do navio cargueiro americano El Faro, que matou 33 tripulantes.

Um cenário que não estava nas previsões

Mesmo as previsões mais pessimistas para 2026 não indicavam uma temporada sem furacões até setembro. Cerca de duas dezenas de grupos de meteorologistas e instituições haviam previsto, em média, aproximadamente cinco furacões durante a temporada — abaixo da média de sete registrada em 30 anos.

A Universidade Estadual do Colorado, uma das principais referências em previsões sazonais, projetava pelo menos quatro furacões.

A temporada, porém, ainda não terminou. Outubro pode registrar um ou mais sistemas e encerrar o período sem furacões. Ainda assim, o fato de setembro terminar sem nenhum furacão já representa um recorde para os registros modernos, superando o antigo recorde de 11 de setembro para a ocorrência mais tardia do primeiro furacão da temporada.

Hanna e Fay seguem no Atlântico

Enquanto o Atlântico permanece relativamente tranquilo, duas tempestades tropicais continuam ativas em mar aberto.

A tempestade tropical Hanna se formou na manhã de segunda-feira no Atlântico Norte central. O sistema vem sofrendo influência de fortes ventos em diferentes níveis da atmosfera, que estão deslocando grande parte da atividade de tempestade para longe do centro.

A previsão é de que Hanna perca rapidamente suas características tropicais antes do fim da semana.

Ao sul, a cerca de 1.100 quilômetros, a Fay também continua resistindo sobre o Atlântico. O sistema, no entanto, apresenta sinais de enfraquecimento e deve ter vida curta.

Possível área de desenvolvimento no Golfo

Modelos meteorológicos de longo prazo começam a indicar uma possível área de formação de tempestades no sul do Golfo do México daqui a cerca de uma semana.

O cenário ainda está distante e envolve muitas incertezas. Modelos de previsão de longo prazo indicam atualmente probabilidades baixas de desenvolvimento, próximas de 20%.

Os meteorologistas devem acompanhar a evolução do sistema nos próximos dias.

Fonte: Local 10