Golfo da América tem 70% de chance de formar novo sistema tropical

Uma área de baixa pressão que deve se formar no oeste do Golfo da América está sendo monitorada pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), que estima em 70% a chance de desenvolvimento tropical nos próximos dias.
Segundo os meteorologistas, uma depressão tropical pode se formar entre o meio e o fim desta semana. O sistema deve avançar inicialmente para leste e depois virar em direção ao norte. Caso se organize e seja nomeado, receberá o nome Isaias.
Os modelos ainda apresentam cenários diferentes, mas a combinação de baixa pressão e uma frente sobre o Golfo pode provocar chuvas significativas entre o litoral do Texas e o Panhandle da Flórida.
O desenvolvimento ocorre em um período considerado favorável para a formação de tempestades em outubro. Apesar disso, a temporada de furacões de 2026 tem sido marcada por uma atividade abaixo da média, influenciada, entre outros fatores, pelo El Niño forte a muito forte, que aumenta o cisalhamento do vento no Atlântico.
Até agora, nenhum furacão se formou na temporada, o que representa o registro mais tardio desde o início da era dos satélites. A temporada vai até 30 de novembro.
Fonte: NBC
Temporada Furacão 2026
Centro Nacional de Furacões monitora área de baixa pressão que pode se transformar na nona tempestade nomeada da temporada de 2026.
Uma área de baixa pressão que deve se formar no oeste do Golfo da América está sendo monitorada pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), que estima em 70% a chance de desenvolvimento tropical nos próximos dias.