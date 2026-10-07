Isaias ameaça o norte da Flórida; estado decreta emergência em 25 condados

Tempestade tropical pode se tornar furacão na quinta-feira. Há vigilâncias para ventos fortes e maré de tempestade no litoral do Golfo da América.

A tempestade tropical Isaias ganhou força no Golfo da América nesta quarta-feira, 7 de outubro, e deve se aproximar da costa norte do Golfo na sexta-feira. Diante do risco, a Flórida declarou estado de emergência em 25 condados, incluindo Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Bay e Leon.

No boletim das 10h da manhã, horário central, o National Hurricane Center (NHC) registrou ventos sustentados de 45 milhas por hora e projetou que Isaias poderá se tornar furacão na quinta-feira. A localização exata de uma possível chegada à costa ainda pode mudar.

O NHC emitiu vigilância de furacão para o trecho entre Bay St. Louis, no Mississippi, e Indian Pass, na Flórida. Há também vigilância de tempestade tropical de Indian Pass até o rio Aucilla, além de vigilância de maré de tempestade ao longo da costa até Yankeetown. Vigilância significa que essas condições são possíveis; os moradores devem acompanhar os próximos boletins e as orientações locais.

Entre Ocean Springs, no Mississippi, e Indian Pass, a água pode subir de 5 a 7 pés acima do nível do solo em pontos da costa caso a maré de tempestade coincida com a maré alta. Para a costa central do Golfo da América até o Panhandle, a previsão é de 3 a 6 polegadas de chuva entre sexta-feira e o fim de semana, com pontos isolados de até 10 polegadas. Enchentes repentinas, ondas perigosas e correntes de retorno também são possíveis.

O governo da Flórida informou que está posicionando geradores, combustível, água, alimentos e barreiras contra enchentes. A declaração estadual facilita a preparação e a mobilização desses recursos; moradores devem verificar sua zona de evacuação e seguir eventuais ordens emitidas pelas autoridades do condado.

Fontes: National Hurricane Center e Defesa Civil da Flórida.

